Tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp giàu sang hơn Thần Tài, khởi sắc toàn diện, tiền bạc chật nhà, cả ngày chỉ việc rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 20:32

Tuần mới, 3 con giáp này có tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh thông minh, nhanh nhẹn. Nếu Dậu thành công thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Con giáp này thường nỗ lực hết mình trong công việc nên cũng tạo dựng được cho mình sự nghiệp riêng.

Đặc biệt trong tuần mới này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Dậu sẽ có thể thực hiện mơ ước bấy lâu nay của bản thân. Đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng quan tiến chức.

Dậu còn gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp con giáp này tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa đã có thể giúp con giáp này thăng hoa rực rỡ.

Tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp giàu sang hơn Thần Tài, khởi sắc toàn diện, tiền bạc chật nhà, cả ngày chỉ việc rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Trong tuần mới này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Trong tuần mới tới đây những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thang tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

Tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp giàu sang hơn Thần Tài, khởi sắc toàn diện, tiền bạc chật nhà, cả ngày chỉ việc rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Trong tuần mới, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Họ sẽ có nhiều chuyện vui. Bản thân người cầm tinh con Hổ là những người rất độc lập, làm việc gì cũng rất can đảm. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp tuổi Dần sẽ dũng cảm tiến lên và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ và mong muốn của mình. 

Hổ cũng là người có trí tuệ xúc cảm cao, đối xử chân thành và dễ hòa đồng. Vì vậy họ có nhiều bạn bè và thường có quý nhân xung quanh. Nhờ đó, lúc gặp khó khăn, họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự nỗ lực của bản thân để "đạp bằng sóng dữ". 

Cuối cùng, mọi việc trong cuộc sống của họ sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Năm nay, vận đen của người tuổi Dần sẽ được quét sạch, may mắn đến. Có thể họ sẽ phát đạt trong sự nghiệp và vượng vận đào hoa trong tình duyên. 

Tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp giàu sang hơn Thần Tài, khởi sắc toàn diện, tiền bạc chật nhà, cả ngày chỉ việc rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Người tuổi Dần chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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