3 ngày cuối tháng 8 dương lịch (29/8 - 31/8), 3 con giáp đón đầu vận may, tài lộc trăm bề tụ họp, vàng chất cao như núi, sự nghiệp thắng lợi vẻ vang, đổi đời sung túc

3 con giáp này gặt hái được nhiều điều như ý muốn, trên mọi phương diện của cuộc sống, từ tiền bạc tới tình cảm.
- Qua hết ngày mai, Chính Ấn chiếu rọi, 3 con giáp gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh
- Từ ngày mai, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', cát tinh chiếu mệnh, lộc lá đầy nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình
Tuổi Mão
Người tuổi Mão có bản lĩnh nhưng cũng rất khiêm tốn. Bản mệnh luôn giữ dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được mọi người xung quanh yêu mến. Tuổi Mão cũng là người có nghị lực, làm việc có nguyên tắc riêng nên khả năng thành công cao.
Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày cuối tháng 8 dương lịch, công việc và tình duyên của người tuổi Mão có sự cải thiện rõ rệt. Vận trình của bản mệnh đi theo hướng tích cực.
Nếu tuổi Mão biết nắm chắc cơ hội thì có thể tạo ra sự đột phá trong công việc, đặt chân lên đỉnh cao mới với nguồn thu nhập dồi dào hơn. Tiền bạc trở nên rủng rỉnh và chuyện tình cảm êm đẹp sẽ giúp tuổi Mão càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.
Tuổi Ngọ
3 ngày cuối tháng 8 dương lịch vô cùng tuyệt vời để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài.
Đặc biệt, trong 3 ngày cuối tháng 8 dương lịch, theo dự đoán của tử vi thì người tuổi Ngọ sẽ còn gặp nhiều may mắn hơn nữa.
Tử vi học có nói, từ bây giờ trở đi, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.
Tuổi Thân
3 ngày cuối tháng 8 dương lịch là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Thân vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. Về công danh, người tuổi này có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch trôi chảy vô cùng, không gặp phải trở ngại gì. Con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian mà vẫn hoàn thành được đúng như dự định ban đầu.
Ngày người khác nghỉ ngơi thì tuổi Thân lại làm việc, ngày người ta tiêu tiền thì lại là ngày con giáp này lại kiếm tiền. Cả 3 ngày cuối tháng 8 dương lịch đều là thời điểm phát tài phát lộc của bản mệnh.
Con giáp này có duyên buôn bán nên biết cách để thu hút khách hàng. Lộc làm ăn của con giáp này không phải ai cũng có nên tiền bạc rủng rỉnh trong tay, chẳng cần phải lo nghĩ.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo