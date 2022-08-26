Hết tháng hết khổ, bước vào tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, làm gì cũng suôn sẻ, thành công nắm chắc trong tay

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 13:30

Khổ ải qua rồi, bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này hứa hẹn giàu sang, phú quý phát tài.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là người giỏi ngoại giao, khéo giao tiếp, với tình tính hòa nhã, vui vẻ lại luôn gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi gặp tai ương. Trong suốt hơn nửa năm qua, đặc biệt là những năm đầu của năm 2022, là khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý với tuổi Mão khi bản mệnh gặp không ít sóng gió đặc biệt liên quan đến kinh tế. Việc kinh doanh làm ăn bếp bênh, những đau đầu tài chính khiến bạn tưởng chừng mình đã mất tất cả. 

Nhưng mọi khổ cực đã qua, xin chúc mừng con giáp này đón tháng 9 dương lịch đại cát, đại lợi, cầu được ước thấy. Chuyện kinh doanh có lãi từ đây, mọi sự đều hanh thông suôn sẻ. Nguồn lợi nhuận khổng lồ sẽ thu vào ví bạn bất ngờ đấy!

Hết tháng hết khổ, bước vào tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, làm gì cũng suôn sẻ, thành công nắm chắc trong tay - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mão đón tháng 9 dương lịch đại cát, đại lợi, cầu được ước thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ trong tháng 9 dương lịch sẽ bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của bạn đã tới giúp bạn gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Vận son của người tuổi Tỵ kéo dài liên tiếp trong thời gian này. Con giáp làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh bởi tuổi Tỵ được trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế.

Hết tháng hết khổ, bước vào tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, làm gì cũng suôn sẻ, thành công nắm chắc trong tay - Ảnh 2
Thời vận của tuổi Tỵ trong tháng 9 dương lịch sẽ bước sang một trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp đem tới nguồn năng lượng ngập tràn cho người tuổi Mùi. Con giáp này cảm thấy tự tin và quyết đoán hơn so với những ngày vừa qua. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thử nghiệm những điều mới mẻ, từ đó phát hiện ra tiềm năng của mình.

Ngoài ra, con giáp sự nghiệp phát triển trong tháng 9 này cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, vì thế mọi công việc điều được tiến triển một cách khá thuận lợi. Bạn sẽ cảm thấy tháng 9 thật là một tháng may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp.

Hết tháng hết khổ, bước vào tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, làm gì cũng suôn sẻ, thành công nắm chắc trong tay - Ảnh 3
Mùi sẽ cảm thấy tháng 9 thật là một tháng may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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