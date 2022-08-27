Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, chính thức đổi đời giàu sang, sự nghiệp thắng đậm, tài lộc nhân đôi, phát tài cực lớn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 09:04

Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngay từ tháng 8 âm lịch, bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Tuổi Thìn

Thu nhập của những người tuổi Thìn vào thời điểm đầu tháng 8 âm lịch vô cùng ổn định. Bất luận là người làm công ăn lương hay lãnh đạo thì về mặt công việc, các bạn đều được đón nhận những cơ hội vô cùng tốt và đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn thể hiện năng lực làm việc của chính mình.

Hãy nắm bắt, đừng bỏ lỡ, đồng thời, các bạn nên tham gia các lớp kiến tu, bổ sung trau dồi thêm những kỹ năng chuyên nghiệp, điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao thu nhập của các bạn không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn kéo dài đến mai sau.

Đặc biệt là với những người tự thân lập nghiệp, công việc của các bạn được dự báo tiến triển tốt và các bạn sẽ không còn phải căng thẳng vì tiền trong tháng 8 âm lịch này. Nhân duyên tốt sẽ là một trong những yếu tố giúp người tuổi Thìn mở rộng được việc làm ăn, sự nghiệp nhờ thế mà phát triển thăng tiến.

Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, chính thức đổi đời giàu sang, sự nghiệp thắng đậm, tài lộc nhân đôi, phát tài cực lớn - Ảnh 1
Thu nhập của những người tuổi Thìn vào thời điểm đầu tháng 8 âm lịch vô cùng ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tháng 8 âm lịch này bớt khó khăn hơn hẳn, đặc biệt là nữ mệnh. Chỉ cần bạn sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn, tiền bạc cũng sẽ chảy đều đặn vào túi, không lo kẻ cạnh tranh.

Tài chính thời gian này dồn về những ngày đầu tháng. Có thể người làm công ăn lương sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Với người làm kinh doanh, bạn được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. 

Con giáp phát tài thời gian này hãy nhớ rằng chỉ cần bạn làm ăn lương thiện, không lừa dối ai là ắt sẽ được phù hộ. Hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không phụ thuộc vào người khác. Miễn là bạn chịu bỏ sức lao động thì công việc sẽ đi lên, buôn may bán đắt.

Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, chính thức đổi đời giàu sang, sự nghiệp thắng đậm, tài lộc nhân đôi, phát tài cực lớn - Ảnh 2
Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tháng 8 âm lịch này bớt khó khăn hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Bước qua tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Hết tháng cô hồn, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, chính thức đổi đời giàu sang, sự nghiệp thắng đậm, tài lộc nhân đôi, phát tài cực lớn - Ảnh 3
Bước qua tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi con giáp 12 con giáp con giáp may mắn con giáp giàu sang tử vi tháng 8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi