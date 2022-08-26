2 ngày đầu tháng 8 âm lịch, tử vi dự đoán 3 con giáp có nguồn tài chính dư giả, làm ăn thuận lợi, may mắn vây quanh, mưu sự tất thành

Chờ xem 3 con giáp may mắn 2 ngày đầu tháng 8 âm lịch là ai nhé!
- Qua hết ngày mai, Chính Ấn chiếu rọi, 3 con giáp gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh
- Từ ngày mai, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', cát tinh chiếu mệnh, lộc lá đầy nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình
Tuổi Thìn
2 ngày đầu tháng 8 âm lịch có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thìn thay đổi. Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.
Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thìn cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Thìn chỉ có thể càng ngày càng giàu có.
Tuổi Tý
Thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến và rất thận trọng là những tính cách đặc trưng của người tuổi Tý. Họ còn khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, những người mà họ không yêu quý, tin tưởng và trân trọng thì sẽ không bao giờ vung tiền ra.
Chính vì vậy, tuổi Tý có những người bạn mà những người này cũng chính là các quý nhân trong sự nghiệp và cuộc sống của họ.
Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày đầu tháng 8 âm lịch rất may mắn và hanh thông đối với Tý, và càng về cuối năm, đặc biệt là từ tháng 8 âm thì họ càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, từ thời gian này, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn.
Tuổi Tị
2 ngày đầu tháng 8 âm lịch, tuổi Tị nhờ có cát tinh che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.
Với những người theo lĩnh vực kinh doanh, bạn có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt, có thể tận dụng điểm mạnh này để tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với lòng quyết tâm, bạn chắc chắn có thể giành được thành công.
Không dừng lại ở đó đâu, những mục tiêu mà con giáp này đặt ra rồi sẽ nhanh chóng và dễ dàng đạt được. May mắn khiến cho chính bạn cũng không thể tin nổi vào mắt mình, tuổi Tị có tự hào về những thành công mình đạt được trong thời gian này.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo