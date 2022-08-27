Từ thứ Bảy (mùng 1/8 âm lịch), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp ôm cục tiền 'khủng', cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 08:51

Hãy xem những con giáp nào may mắn được đón nhận tài lộc từ mùng 1/8 âm lịch nhé.

Tuổi Tỵ

Vào ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch, người tuổi Tỵ liên tiếp nhận được chuyện vui, những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp được chuyển biến thành thành tích, được cấp trên ghi nhận. Với những người kinh doanh làm ăn, đây là thời điểm các bạn có thêm nhiều khách mới, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ thuận lợi.

Đây chính là lý do khiến thu nhập của các bạn tại thời điểm hiện tại trở nên tăng vọt. Có thể nói, với các bạn tuổi Tỵ, đây là quãng thời gian thăng hoa, danh lợi song toàn.

Lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này là hãy nắm bắt thật tốt cơ hội đến với mình, tìm kiếm những hình thức kiếm tiền phù hợp nhất với bản thân, như thế, tiền sẽ không còn là vấn đề khiến các bạn đau đầu trong giai đoạn này.

Từ thứ Bảy (mùng 1/8 âm lịch), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp ôm cục tiền 'khủng', cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi - Ảnh 1
Vào ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch, người tuổi Tỵ liên tiếp nhận được chuyện vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có cơ hội trở thành con giáp phát tài từ mùng 1/8 âm lịch. Bản mệnh may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt khó khăn, tiền bạc đổ ào ào về trong túi. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống khiến bạn thở phào nhẹ nhõm.

Với người làm ăn kinh doanh, chuyện kiếm tiền tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Bạn nào có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn mùng 1/8 âm lịch sẽ cực kì thuận lợi.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng kiếm tiền mới cho cả tập thể. Tuy nhiên, để kiếm tiền về đầy túi, tuổi Sửu sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Từ thứ Bảy (mùng 1/8 âm lịch), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp ôm cục tiền 'khủng', cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi - Ảnh 2
Tuổi Sửu có cơ hội trở thành con giáp phát tài từ mùng 1/8 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Từ mùng 1/8 âm lịch, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, thời điểm này nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Từ thứ Bảy (mùng 1/8 âm lịch), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp ôm cục tiền 'khủng', cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi - Ảnh 3
Từ mùng 1/8 âm lịch, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mag tính chất tham khảo

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3 con giáp này gặt hái được nhiều điều như ý muốn, trên mọi phương diện của cuộc sống, từ tiền bạc tới tình cảm.

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