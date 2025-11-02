Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, 3 con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung Tài nở Lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, Chính ấn đem tới sự thông minh, khôn khéo, tuổi Thân là con giáp tốt số, sẽ xuất sắc trong công việc và tạo nên những đột phá mới. Những nỗ lực và thành tựu của bạn sẽ mang lại lợi ích cho danh tiếng cá nhân. Hãy tiếp tục tập trung và làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn nữa trong sự nghiệp.

Lục Hợp còn giúp Thân kiếm tiền tốt hơn hẳn so với những người khác. Những người bạn lớn tuổi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về tiền bạc. Bạn cũng không nhượng bộ ai trong vấn đề làm ăn, tiền nong, ăn nói thẳng thắn nhưng mất lòng trước được lòng sau, phàm những chuyện liên quan đến tiền, lúc nào tuổi Thân cũng rất minh bạch và khôn ngoan.

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, tuổi Tuất tinh thần khá vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực, bản mệnh trải qua một ngày thoải mái, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Mặc dù không có quý nhân giúp sức nhưng cũng không có hung hiểm gì nên hãy cứ làm việc bình thường, ổn định là được.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ phải đi xa, dù không có cơ hội kiếm tiền nhưng có thể tận dụng để du lịch, nghỉ ngơi, khám phá vùng đất mới. Chuyến đi này sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị, niềm vui và để lại ấn tượng tốt. Bản mệnh cũng có thêm những ý tượng sáng tạo, độc đáo mới giúp ích cho công việc.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, Chính Quan giúp mọi sự của tuổi Sửu được hanh thông. Có thể bạn sẽ nhận được một lời mời rất thú vị đấy. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bạn những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí bạn còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của bạn khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!