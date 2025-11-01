Từ ngày 15/9 đến 25/9 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, tài khoản 'ting ting' liên hồi, trúng mánh cực lớn

Từ ngày 15/9 đến 25/9 âm lịch, tuổi Tý được Chính Quan hậu thuẫn nên có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bạn.

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu bạn tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 15/9 đến 25/9 âm lịch, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Sửu có cơ hội gặp gỡ người tâm đầu ý hợp. Dù chỉ vừa mới gặp gỡ và nói vài ba câu chuyện nhưng bạn đã cảm nhận được rằng đối phương có nhiều suy nghĩ giống như mình. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy có thể có thêm những kỉ niệm đáng nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn che chở, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng hanh thông ngoài dự kiến. Bản mệnh duy trì được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh xử lý mọi tình huống nên khó khăn nào cũng được giải quyết gọn gàng.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 15/9 đến 25/9 âm lịch, tuổi Thân khó gặp may mắn trong công việc. Lúc nào bản mệnh cũng là người chịu thiệt thòi và nhún nhường người khác trong cơ quan. Bản mệnh dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

May là vận tiền bạc vẫn tốt đẹp. Con giáp này có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh luôn tỉnh táo lắm nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!