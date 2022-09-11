Tử vi tuần mới (12 - 18/9), 3 con giáp số ĐỎ và HÊN, xòe tay đếm tiền bạc tỷ, ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, hứng trọn lộc trời, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 20:03

Tử vi tuần mới (12 - 18/9), niềm vui đến với 3 con giáp này có số giàu sang, cơ hội trúng lớn, công việc làm ăn ngày một phát đạt.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (12 - 18/9) nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Dậu mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp.

Để thuyết phục được đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía. Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới (12 - 18/9), 3 con giáp số ĐỎ và HÊN, xòe tay đếm tiền bạc tỷ, ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, hứng trọn lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Con giáp Dậu phú quý không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, tài lộc bủa vây đến con giáp này, sự nghiệp thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Dậu chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (12 - 18/9), Thần Tài sẽ đến nhà con giáp này, tài lộc không ngớt, không chỉ tài lộc đổ về mà sự nghiệp cũng thăng tiến, thăng chức, tăng lương, giao dịch sẽ ngày càng phát đạt, tai bay vạ gió cũng theo đó mà đến.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ thuận lợi, bạn có thể làm ăn phát tài, phát lộc, mang về cho gia đình tài lộc nối liền từ lúc nào không hay. Sự giàu có đã tăng vọt, đó là do họ thường lười biếng.

Cuộc sống diễn ra tốt đẹp, luôn có thu hoạch bất ngờ, không chỉ sự nghiệp vượng phát mà tài lộc cũng hanh thông, địa vị, phú quý lên cao. Chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt, trong tương lai hầu bao sẽ rủng rỉnh, tài lộc dồi dào.

Tử vi tuần mới (12 - 18/9), 3 con giáp số ĐỎ và HÊN, xòe tay đếm tiền bạc tỷ, ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, hứng trọn lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Con giáp Hợi đón vận may mắn bao vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn rất thông minh, làm việc đều có phán đoán, sẽ không tùy ý, tùy hứng. Không chỉ vậy, do biết quan sát, tuổi Ngọ có khả năng lựa chọn chính xác nhất trong những lần đầu tư.

Tử vi tuần mới (12 - 18/9) cho biết, tài vận của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dần làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy.

Có quý nhân phù trợ, Ngọ gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn. Năm 2022, con giáp này chắc chắn sẽ không bị tụt hậu.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài chỉ đích danh: 3 con giáp sinh ra để làm sếp, 'chỉ tay 5 ngón', dưới một người, trên vạn người 4 tháng cuối năm (9 - 12/2022)

Thần Tài chỉ đích danh: 3 con giáp sinh ra để làm sếp, 'chỉ tay 5 ngón', dưới một người, trên vạn người 4 tháng cuối năm (9 - 12/2022)

4 tháng cuối năm (9 - 12/2022), tài vận vào nhà 3 con giáp ‘số mệnh làm sếp’ này, không muốn cũng phải giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng