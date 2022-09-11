Thần Tài chỉ đích danh: 3 con giáp sinh ra để làm sếp, 'chỉ tay 5 ngón', dưới một người, trên vạn người 4 tháng cuối năm (9 - 12/2022)

Đây cũng chính là yếu tố để con giáp này đi tìm cho mình những cơ hội mới trong cuộc sống, lòng tốt bụng tiếp tục đưa con giáp này đến bên những người tài giỏi, được xem là quý nhân cuộc đời hỗ trợ nâng bước Thân đi đến thành công.

Tử vi 12 con giáp nói rằng, tuổi Thân là tuổi có tính cách hiền hậu, bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng rất khéo léo trong ứng xử khiến con giáp này luôn được mọi người xung quanh ưu ái.

Con giáp này từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy nên hầu như ai nhìn cũng nể sợ, thán phục. Bởi vậy, khi có được cơ hội thăng tiến. 4 tháng cuối năm (9 - 12/2022), người cầm tinh con Hổ sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

4 tháng cuối năm (9 - 12/2022), sự nghiêm túc hết mình trong công việc, nhiệt huyết và đam mê đã đưa Thân đến những bước tiến cao nhất trong sự nghiệp khiến nhiều người nể phục, ngưỡng mộ, con giáp này không cần dự báo cũng sẽ trúng to, giàu nứt vách.

Con giáp này sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc. Họ bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Những gì họ làm cho thấy họ là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc. Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào cũng chẳng có gì to tá. Người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Những con giáp 'mệnh trời'. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với vẻ ngoài lạnh lùng đầy suy tư, có vẻ hơi “nguy hiểm”, người tuổi Thìn được đánh giá là bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Họ không dễ dàng tức giận, họ dùng sự tĩnh lặng của mình để suy nghĩ và phán đoán. Ở họ, sự nghiêm nghị là yếu tố cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Người tuổi Thìn khi làm sếp thường có vị trí rất chắc chắn. Trước khi được nếm trải thành công và cảm giác thỏa mãn của quyền cao chức trọng, người cầm tinh con Rồng phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả thậm chí cả thất bại.

Ngay ở thời điểm vừa khởi nghiệp, tuổi Thìn sẽ luôn cố gắng, tận dụng tất cả mọi cơ hội có thể. 4 tháng cuối năm (9 - 12/2022), người trụ năm Thìn bình tĩnh, gặp khó khăn không loạn, khả năng phán đoán hơn người, tính quyết đoán cao. Họ có thể xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng này là do nghị lực phi thường, ung dung chấp nhận khó khăn, tính khiêm tốn. Nếu không thành công trong sự nghiệp của mình thì họ sẽ không dừng bước.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm