Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), 3 con giáp mệnh như Phượng Hoàng, công danh tăng như phi mã, sự nghiệp thăng tiến như nước chảy, tiền tỷ chất đống như núi như sông

Điều họ cần làm chính là mỗi ngày thay đổi bản thân, muốn xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, tuần mới (12/9 - 18/9) những người tuổi Dần gặp khó khăn trong thời gian đầu, nhưng sau đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, vận may tuổi Tý sẽ chuyển biến tích cực, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được cải thiện đáng kể. Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), tuổi Dần chuẩn bị tinh thần, sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Trời sinh những người tuổi Dần thông minh, tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ để cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bế tắc, đường cùng. So với những con giáp khác, tuổi Dần là người luôn muốn mọi thứ thật bình ổn vững chắc.

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tử vi tuần mới (12/9 - 18/9) của tuổi Sửu khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

Con giáp Sửu gặp may mắn đầy người. Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tuổi Hợi

Hợi thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Hợi biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho.

Thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Vận may của Hợi cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm