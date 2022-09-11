Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9/2022): 3 con giáp có căn phú quý, đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, giàu phúc báu, của nả ùa về, muốn không giàu cũng khó

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:06

Tuần mới (12/9 - 18/9/2022), kể tên 3 con giáp giàu có tột độ, chuẩn bị sẵn tinh thần sắm nhà cửa, tậu xe hơi.

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luôn rất tốt bụng, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Tuần mới (12/9 - 18/9/2022), vận may của Tuất bắt đầu có dấu hiệu tích cực, tiền tài của cải thăng hoa như diều gặp gió. Con giáp này gặp được quý nhân, có người mang mối làm ăn lớn đến cho bạn, giúp Tuất khẳng định được năng lực của bản thân, kiếm thêm được nhiều lợi lộc. Cũng từ đó, cơ hội giàu có nằm trong tầm tay.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9/2022): 3 con giáp có căn phú quý, đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, giàu phúc báu, của nả ùa về, muốn không giàu cũng khó - Ảnh 1
Con giáp Tuất càng cố gắng càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới này những người tuổi Thìn là một trong số những con giáp may mắn tử vi (12/9 - 18/9/2022), dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công. Tuy nhiên, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhân được các mối làm ăn không đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong tuần mới, bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9/2022): 3 con giáp có căn phú quý, đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, giàu phúc báu, của nả ùa về, muốn không giàu cũng khó - Ảnh 2
Tuổi Thìn vận mệnh nở hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới (12/9 - 18/9/2022) của 12 con giáp dự báo trong tuần tuổi Thân may mắn hơn những con giáp khác vì được Thái m và Dịch Mã độ vận. Vận khí rất tốt đóng vai trò trợ lực, bản thân năng vận động hơn giúp mang tính chất quyết định thời cuộc lớn nhất.

Trước đó, công việc bận rộn, áp lực công việc đôi lúc sẽ làm con giáp Thân cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bạn nên thay đổi chỗ công tác, đi xa một thời gian để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới.

Ai đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn. Đồng nghiệp có chơi xỏ thì cũng mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh ai hơn ai, người có năng lực tự khắc nổi bật.

Về tài lộc, bạn có thể sẽ phải chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy vạy đó đây nếu muốn được việc nhưng được cái ăn nên làm ra, cần cù thì sẽ có nhiều lộc. Bạn có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua kém ai cả, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt những người đang đi làm ăn xa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), 3 con giáp mệnh như Phượng Hoàng, công danh tăng như phi mã, sự nghiệp thăng tiến như nước chảy, tiền tỷ chất đống như núi như sông

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), 3 con giáp mệnh như Phượng Hoàng, công danh tăng như phi mã, sự nghiệp thăng tiến như nước chảy, tiền tỷ chất đống như núi như sông

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9) gọi vận đỏ đến với 3 con giáp, công danh, tình tiền như ý nguyện, may mắn đầy nhà.

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