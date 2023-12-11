Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 09:44

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong tuần mới (11/12 đến 17/12), từ công việc, cuộc sống, tình duyên đều có khó khăn.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), người tuổi Thìn đối mặt nguy cơ phá tài hiện hữu, lại có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra khiến bản mệnh khó mà kiểm soát tình hình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vấn đề tiền bạc. Dù vậy bạn cũng đừng quá lo lắng, cứ nỗ lực hết mình thì rồi mọi chuyện sẽ dần ổn hơn vào cuối tuần.

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn cần phải có cách chi tiêu hợp lý, không nên ỷ vào việc mình ăn nên làm ra để chơi bời phung phí. Bản mệnh nên chú ý các mối quan hệ xung quanh mình, đừng vội vàng tin tưởng ai đó kẻo bị lừa gạt, bạn cũng nên nhắc nhở cha mẹ ở quê cẩn thận với kiểu bán hàng lừa đảo của đa cấp.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), một vài khó khăn sẽ xuất hiện vào đầu tuần, song tuổi Mùi đừng vì thế mà lùi bước, hãy coi đó là cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Nếu bản mệnh vượt qua được khó khăn thì có thể đó sẽ trở thành nấc thang để thăng tiến.

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù có dư dả đến đâu, bản mệnh cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm khá trầm lắng khi tuổi Mùi và nửa kia vướng phải hiểu lầm. Bản mệnh chớ vội tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Hãy đặt niềm tin vào nửa kia của mình nhiều hơn và lắng nghe nửa kia chia sẻ trước khi đưa ra lời buộc tội.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), cảnh báo Dậu cần hết sức lưu ý bởi đây sẽ là một tuần vô cùng sóng gió và mệt mỏi với bạn. Dù vậy, hy vọng bạn vẫn có thể tự vực bản thân đứng dậy bước qua thời gian khó nhằn này.

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tính tình nóng nảy, bốc đồng sẽ là yếu tố đẩy bạn đến những tình huống tiến thoái lưỡng nan, khó bề giải quyết. Bạn cũng hay quan trọng hóa vấn đề và tự mình sống tách biệt khỏi mọi người vào những lúc áp lực nên mọi người rất ngại giúp bạn. Thái độ như vậy chỉ càng khiến mọi người xa lánh, phá hỏng các mối quan hệ của bản mệnh. Do đó bạn nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn.

Vận tài lộc không vượng, thời gian đầu tuần bạn sẽ gặp rắc rối nhỏ, nhưng sau đó mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa, giữa tuần có lộc về nhưng không được như kỳ vọng nên đừng có hy vọng. Dậu nên nên cẩn trọng khi mua sắm, đừng sử dụng tiền tiết kiệm vào những mục tiêu không cần thiết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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