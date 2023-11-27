Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, tài chính khó khăn, làm mãi không giàu, hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 08:38

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn trong tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), dù bản mệnh đã rất cố gắng nhưng có lẽ vận may vẫn chưa mỉm cười.

 

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), đây sẽ là một tuần lễ đầy biến động đối với tuổi Tỵ. Đặc biệt tiền bạc rất dễ thất thoát vì những nguyên nhân không mong muốn. Đây sẽ không phải thời điểm thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư tiền bạc trong kinh doanh nếu không muốn thua lỗ nặng.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, tài chính khó khăn, làm mãi không giàu, hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

bên cạnh đó, chút lơ là trong công việc có thể làm con giáp này bị mất điểm với cấp trên. Không những thế, sự chểnh mảng của bản mệnh còn gây ra vài sai sót đáng kể, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Do đó, tuổi Tỵ cần quyết đoán hơn trong xử lý công việc.

Vận trình tình cảm cũng có đôi chút rắc rối, cả hai đang có chiến tranh lạnh và không chịu bày tỏ cùng nhau. Khoảng cách giữa cả hai cũng vì thế mà ngày càng lớn dần. Hãy quan tâm tới đối phương nhiều hơn, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy đáng tiếc.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), có vẻ khối lượng công việc đang trở nên quá tải khiến tuổi Ngọ phải cố gắng quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con giáp này nên lên kế hoạch chi tiết để giảm tải áp lực và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, tài chính khó khăn, làm mãi không giàu, hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần, con giáp này có xu hướng mua sắm khá nhiều và có vẻ như lý do nào cũng chính đáng. Bản mệnh nên cân nhắc một chút để những gì mua sắm đều là thứ thiết thực, nếu không sẽ rất lãng phí.

Về mặt tình cảm, khi tuổi Ngọ so sánh một nửa của mình với người khác bản mệnh sẽ buồn và chạnh lòng. Thực tế là việc này chẳng ích gì ngoài việc làm cho bản mệnh thêm chán. Mỗi người có một thế mạnh riêng, hãy trân trọng mối quan hệ của mình ở hiện tại.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân đang đi xuống vì bạn đang đứng núi này trông núi nọ. Thậm chí có người còn "bắt cá hai tay" vì quá tham lam, nếu bạn không thoát ra được những cám dỗ hiện tại thì nguy cơ tan vỡ rất cao. Có thể những gì bạn nghe thấy và những gì mọi người nghe thấy hoàn toàn khác nhau. Vậy thì đừng bận tâm quá nhiều.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, tài chính khó khăn, làm mãi không giàu, hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn tuổi Thân vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Con giáp này nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Cuối tuần là thời gian để bản mệnh dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Về tài chính, lúc này bản mệnh cũng phải tiêu tốn không ít cho những khoản chi không tên. Tốt hơn hết là nên có kế hoạch từ sớm cho các khoản mua sắm, để khi tiến hành không bị vung tay quá đà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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