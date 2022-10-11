Tử vi tuần mới (10-16/10/2022), 3 con giáp nào may mắn khiến nhiều người ghen tị đỏ mắt?

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn trong tuần này, vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai. Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuần mới, vận may của tuổi Dần hanh thông hầu hết các ngày trong tuần và thứ Bảy cuối tuần. Tuy nhiên, dù lập trường của bạn có đúng đắn đến mấy, bạn cũng chớ nên nói những lời mang tính công kích, thậm chí là ảnh hưởng đến thể diện của người làm lãnh đạo. Việc làm ấy không có lợi cho bất cứ ai.

Trong công việc người tuổi Dần có thể gặp nhiều thử thách trong sự nghiệp. Tốt nhất là hãy mau chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào ngày thứ Hai và thứ Bảy. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này nắm bắt cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Tuất

Tuần mới là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

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