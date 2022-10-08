Con giáp nào không bao giờ trải qua cảnh nghèo khó, vượng vận quý nhân

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 12:00

Đây đích thị là những con giáp mặc dù không sinh ra trong sự giàu có nhưng chắc chắn càng về sau sẽ phát tài.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người thuộc tuổi Mùi có ý chí phấn đấu đặc biệt hơn người khác, họ luôn có một thái độ sống tích cực ngay cả khi ra đời trong một gia đình không khá giả. Họ chưa bao giờ trách bản thân tại sao lại sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Tuổi Mùi tâm niệm, sinh ra trong gia đình nghèo đói không phải là tội nhưng chết trong sự nghèo khổ chính là lỗi của bạn. Vì vậy bằng bất cứ giá nào họ cũng phải quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình.

Nhưng dường như họ không biết rằng, những người sinh vào con giáp này đến năm 30 tuổi thì tài vận sẽ tự động thay đổi. Họ có thể sẽ không phát tài ngay lập tức, nhưng sự 'âm thầm phát tài' sẽ kéo dài trong khoảng 10 năm, và đỉnh điểm là đến năm 40 tuổi, thì mọi thứ họ đều có, thoát khỏi cảnh nghèo khó và giúp đỡ gia đình có cuộc sống sung túc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

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Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Mão có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn dĩ có đầu óc vô cùng thông minh và linh hoạt. Họ sở hữu tính tình dễ thương, dễ chịu, dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, mới sinh ra không phải tuổi Thân nào cũng được ngậm thìa vàng, phải có số mệnh đặc biệt hay may mắn lắm mới được sống trong nhung lụa.

Nhìn chung, những người tuổi Thân đều xuất thân trong gia đình bình thường, không quá giàu có, nếu muốn có của ăn của để họ phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng tất cả đều sẽ được đền đáp vào khoảng năm 30 tuổi, lúc này mọi thứ như tiền tài, vận may, sự nghiệp đều thành công và tăng vọt cùng một lúc. Khác với 2 con giáp trên, ở tuổi Thân thì đến giai đoạn 35 tuổi mọi thứ gần như là hoàn hảo. Họ hoàn toàn có khả năng đổi đời, mọi khó khăn nghèo khổ trước đây đều được đền đáp xứng đáng.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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