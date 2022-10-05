Con giáp nào thích phô trương bản thân, đề cao thể diện và luôn khoe mẽ khiến đối phương khó chịu?

Theo tử vi , dù là người ở trình độ nào thì người tuổi Mão cũng rất thích khoe khoang tri thức của mình. Họ cho rằng kiến thức của mình đã sâu sắc hơn rất nhiều người, hoặc ít nhất là những người đồng trang lứa rồi.

Thực ra con giáp này đã quá tự tin về khả năng của bản thân mình nên nhiều khi thành ra “ếch ngồi đáy giếng”. Họ không biết rằng chỉ đọc hơn người khác vài ba quyển sách thì không thể khẳng định mình tài giỏi hơn người khác được. Hơn nữa, tri thức không chỉ nằm trong sách vở mà còn nằm trong thực tế cuộc sống nữa. Ai cũng có điểm mạnh của mình, chắc chắn mình biết nhiều hơn người khác một vài điều thì người khác cũng sẽ hiểu sâu hơn mình một vài thứ.

Trong danh sách con giáp sống ảo, không thể không nhắc tới người tuổi Dần. Vốn coi trọng thể diện, ưa sĩ dĩ và rất hay giả vờ giàu sang kiểu như dát vàng lên mặt. Tính khoe khoang dường như đã ngấm vào bản chất của họ, chẳng thể nói sửa là sửa được ngay.

Những người cầm tinh con Hổ luôn có niềm đam mê bất tận với đồ hàng hiệu, những vật phẩm xa xỉ. Dù cho điều kiện kinh tế chưa thể đáp ứng mọi nhu cầu, họ sẵn sàng săn lùng hàng “fake” để thỏa mãn thói ham hư vinh của mình.

Lúc nào cũng vỗ tay ra oai, khẳng định ta đây là người giàu sang, nên khi bạn bè gặp trục trặc về tài chính, đối tượng đầu tiên mà họ nhắc đến chính là tuổi Dần. Còn việc con giáp này có giúp đỡ hay không, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh cụ thể.



Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lúc nào cũng tự cho là mình tài giỏi, thế nhưng đây chỉ là nhận định của một mình họ mà thôi, mọi người không mấy ai công nhận điều đó cả. Vì quá tự tin với bản thân mình nên đi đến đâu, họ cũng thích khoe khoang những gì mà mình học được.



Thực chất, những tri thức họ nói ra có thể khiến những người bình thường trầm trồ thán phục, thế nhưng nếu là những người hiểu biết thực sự, người ta sẽ chỉ thấy họ đã khoe mẽ quá đáng mà thôi, bởi những tri thức ấy cũng không có gì là quá cao siêu cả.



Người tuổi này cần học cách khiêm tốn và quan sát hoàn cảnh giao tiếp, đừng để mình trở thành kẻ “múa rìu qua mắt thợ”, khiến người khác chê cười sau lưng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!