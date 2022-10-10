Tử vi tuần mới (10-16/10/2022): 2 con giáp tiền tình tan thành mây, 1 con giáp thăng hạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 18:40

Hãy xem tất cả là thử thách để kiểm tra năng lực bản thân, bình tĩnh xử lý từng vấn đề một.

Tuổi Thân

Lời khuyên tốt nhất dành cho người tuổi Thân trong tuần này là hãy giữ lý trí trong mọi việc, chớ nên hành xử bốc đồng. Hung tinh xuất hiện từ đầu tuần ngăn trở rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước.

Thay vì đợi cho sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn. Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy, hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

Tuổi Ngọ

Mọi chuyện chẳng trôi qua yên bình với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vì thế, nếu có rắc rối xảy ra thì bạn nên dành thời gian để đánh giá lại mọi thứ, đừng chủ quan như trước đây.

Khi mọi việc có dấu hiệu thuận lợi hơn, bạn cần phải tìm cách để tăng tốc, tránh lãng phí thời gian cho những việc không thực sự quan trọng.

Tử vi tuần mới (10-16/10/2022): 2 con giáp tiền tình tan thành mây, 1 con giáp thăng hạn bất ngờ - Ảnh 1

Chuyện tình cảm khiến con giáp xui xẻo tuần này khó mà suy nghĩ lạc quan. Nếu thực sự muốn tinh thần thoải mái, hãy buông bỏ những sự việc xảy ra trong quá khứ, để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh vì đó có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Ngũ Quỷ xuất hiện gây hại sức khỏe vì thế, bạn không nên đắm mình trong những điều không như ý. Hãy tìm cách thoát ra và dành thời gian để vận động, cải thiện sức khỏe cũng như tâm trạng.

Tuổi Hợi

Vì sự cố chấp mà con giáp tuổi Hợi không muốn đối mặt với những thay đổi trong tuần này. Có thể hiện tại mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng bất lợi, nhưng bạn cần có cái nhìn lạc quan hơn bởi trong khó khăn luôn ẩn tàng cơ hội.

Hãy xem tất cả là thử thách để kiểm tra năng lực bản thân, bình tĩnh xử lý từng vấn đề một. Chuyện tài chính của bạn cũng chưa có nhiều điểm sáng, trong khi các đối thủ thì liên tục vươn lên. Có lẽ đây là lúc bạn cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình, chẳng thể cứ đi mãi một lối mòn.

Vận trình tình cảm khá rắc rối bởi đào hoa quá vượng khiến người độc thân không phân biệt được đâu là người phù hợp. Trong khi đó, người có đôi cảm thấy khó xử khi bạn có chút cảm xúc với người khác. Hãy nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có, đừng buông thả kẻo sau này bạn sẽ rất hối hận đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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