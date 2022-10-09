Đây là thời điểm thích hợp cho những người muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để phất lên từ 7h sáng ngày cuối tuần (9/10/2022). Dậu có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới ngay trong năm.

Lúc mới đầu, Dậu có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Dậu gặt hái được thành quả xứng đáng.

Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Dậu giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Dậu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Từ 7h sáng ngày cuối tuần (9/10/2022) là thời cơ lục hợp của người tuổi Sửu nên con giáp này có vận thế ổn định, thích hợp để làm các việc quan trọng như khởi nghiệp, chuyển nhà hay kết hôn, sinh con.

Từ 7h sáng ngày cuối tuần (9/10/2022), bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, đây sẽ là người mang đến cho bạn những cơ hội mới mẻ với những khoản thu nhập dồi dào, thu hút. Vận đào hoa của con giáp cũng có những nét đột phá, người độc thân dễ dàng tìm được người trong mộng. Đối với những người đã có gia đình thì nên tránh xa những mối quan hệ không cần thiết, đặc biệt với những mối quan hệ khác giới, bởi rất dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như tuổi Sửu thích tiến những bước chậm mà chắc, thì tuổi Dần ngược lại rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, và thường đưa ra những quyết định táo bạo trong công việc. Trong 1 số trường hợp, sự quyết đoán này sẽ mang lại thành công lớn cho họ.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.