Tuổi Tý gặp điềm báo có tiểu nhân hãm hại, cản đường. Mặc dù bạn rất thông minh và thận trọng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những mưu mô của kẻ xấu. Vì vậy hãy bình tĩnh để đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Đừng giận quá mất khôn, đánh mất danh dự của bản thân.

Tuổi Sửu khá tham công tiếc việc, cầu toàn nên tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi. Trong công việc, bạn tập trung khá cao độ vì vậy mà thường mắc những chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử. Vì vậy hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức, cũng đừng bỏ bữa.

Tuổi Dần

Trong công việc, tuổi Dần thường khá hấp tấp. Khi đã xác định chuyện gì là bắt tay làm ngay ít khi hỏi ý kiến của người khác. Điều này mang lại sự tự tin và trưởng thành cho bạn. Tuy nhiên lại thường xuyên gặp phải nhiều khúc mắc, trục trặc không biết hỏi ai.

Về mặt tình cảm, bạn sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình trong hôm nay. Thậm chí còn sớm đi đến hôn nhân và sống một đời hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Tuổi Mão

Mão gặp trục trặc tình cảm trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên chú ý vấn đề tình cảm trong ngày hôm nay. Bởi bạn ham công việc nên thường bỏ rơi người bạn của mình không quan tâm, hỏi han. Điều này khiến cho đối phương vô cùng mệt mỏi và tức giận. Thậm chí còn muốn chia tay vì sự vô tâm của bạn.

Tuổi Thìn

Thìn nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ trong ngày hôm nay. Bạn không còn phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền. Hôm nay, Thìn chỉ cần ngồi không rung đùi, tiền sẽ tự động đổ về tiêu xài không hết. Bạn có đủ năng lực kinh doanh riêng và sẽ thu lại nguồn lợi lớn.

Tuổi Tỵ

Tỵ có vận trình khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình hôm nay của Tỵ vô cùng hanh thông. Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, cả hai đều vẹn tròn, viên mãn. Nói chung cuộc sống của bạn nhận được khá nhiều tin vui nên tinh thần cũng vui vẻ, không còn muộn phiền.

Tuổi Ngọ

Ngọ nên chú ý đến sự an toàn của bản thân khi tham gia lưu thông trên đường. Khi đi ra ngoài nên nhìn trước ngó sau, chạy xe với tốc độ trung bình. Đừng phóng nhanh vượt ẩu kẻo gây tai nạn ảnh hưởng đến bản thân cũng như người khác.

Tuổi Mùi

Mùi phải đưa ra nhiều quyết định lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Vì vậy hãy sáng suốt, đừng vội vàng hấp tấp kẻo hỏng việc lớn. Nói chung ngày hôm nay, Mùi sẽ nắm nhiều cơ hội thăng tiến, đồng thời tiền bạc cũng đổ về không ngừng, tiêu xài không hết.

Tuổi Thân

Vì quá tự cao với năng lực của bản thân nên bạn thường xảy ra nhiều thị phi, tranh cãi. Bạn xảy ra xung đột với đồng nghiệp vì sự kiêu ngạo của mình. Mọi người xung quanh khá e dè khi tiếp xúc với bạn. Vì vậy mà vận trình của bạn ngày hôm nay khá ảm đạm, không có chuyện gì vui.

Tuổi Dậu

Dậu suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng - Ảnh minh họa: Internet

Dậu suy nghĩ khá tiêu cực. Điều này ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống thường nhật của bạn khá nhiều. Ngày hôm nay, vận trình của bạn không có nhiều khởi sắc, thậm chí vô cùng nhàm chán. Nhất là trong chuyện tình cảm, cả hai không có quá nhiều chuyện để nói cùng nhau.

Tuổi Tuất

Tuất xảy ra nhiều rủi ro. Dù bạn có cố gắng, thận trọng đến mấy cũng không thể nào tránh khỏi cảnh bị tiểu nhân nói xấu, hãm hại. Hôm nay là ngày thị phi, vì vậy bạn không nên ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Càng tránh xa những bữa tiệc tùng nhậu nhẹt càng tốt để không rước chuyện buồn phiền vào người.

Tuổi Hợi

Hợi nên chi tiêu hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Hợi phải thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như việc tiêu tiền. Bên cạnh đó vấn đề tình cảm của bạn gặp khá nhiều trục trặc. Cả hai không có tiếng nói chung nên thường xuyên dẫn đến cãi vã, bất đồng quan điểm. Tình cảm của đôi bên nhạt dần bởi sự vô tâm của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm