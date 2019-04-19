Top con giáp xòe tay phải hứng lộc trời ban, xòe tay trái đón nhận tình duyên viên mãn vào 4 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 19/04/2019 10:06

Những con giáp dưới đây vận trình tốt đẹp, lộc lá vây kín lối đi, không chỉ vậy đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn, nhận được nhiều tin vui có thể có hỷ sự trong 4 tuần tới.

Tuổi Thìn

Trong công việc, Thìn làm việc gì cũng thành công ngoài mong đợi. Vào 4 tuần tới, lộc lá sẽ vây kín nhà của bạn, đường tình duyên cũng khá viên mãn và hanh thông. Nhờ vậy tâm trạng của bạn vô cùng tốt.

Top con giáp xòe tay phải hứng lộc trời ban, xòe tay trái đón nhận tình duyên viên mãn vào 4 tuần tới - Ảnh 1
Thìn nắm khối tài sản lớn trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Bạn mưu sự việc gì cũng hanh thông ngoài dự kiến. Thìn hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá trong công việc cũng như vấn đề kinh doanh riêng của mình. Tuy nhiên thời điểm này, bạn không nên quá ngạo mạn kẻo ảnh hưởng đến bản thân.

Tiểu nhân vì ganh ghét nên sẽ tìm mọi cách để hãm hại bạn. Mặc dù bạn thành công, giỏi giang nhưng bị người khác ghen ghét thì cũng chẳng thể bền lâu. Vì vậy hãy khiêm tốn một chút, đừng quá khinh thường người khác mà thiệt thân.

Tuổi Tỵ

Tỵ nhận được nhiều tin vui về đường tình duyên. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình sẽ có tin vui về đường con cái. Không những vậy, bạn còn nhận được nhiều tin bất ngờ về đường công danh.

Top con giáp xòe tay phải hứng lộc trời ban, xòe tay trái đón nhận tình duyên viên mãn vào 4 tuần tới - Ảnh 2
Tỵ có cuộc sống giàu sang, tình duyên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều được công nhận. Vào 4 tuần tới, khả năng của bạn được cấp trên đánh giá khá cao. Những ý tưởng mà bạn đề ra cũng vô cùng thu hút khiến ai cũng nể phục.

Nhờ vậy mà con đường công danh của bạn thăng tiến không ngừng. Có thể sẽ giữ nhiều chức vụ lớn mà mình đã mong muốn bấy lâu nay. Thời điểm này, Tỵ muốn gì được nấy, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không thiếu bất cứ thứ gì.

Tuổi Tý

Nữ tuổi Tý có nhiều mối nhân duyên tốt. Tuy nhiên hãy sáng suốt để chọn đúng người. Nam tuổi Tý nhận được thông báo tăng lương, thăng chức. Có thể nói vào 4 tuần tới, niềm vui đổ về với Tý vô cùng lớn.

Top con giáp xòe tay phải hứng lộc trời ban, xòe tay trái đón nhận tình duyên viên mãn vào 4 tuần tới - Ảnh 3
Tý có đường công danh đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đường tình duyên viên mãn mà công danh cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn nắm trong tay khối tài sản khủng, có chức có quyền được nhiều người mến mộ, yêu thương. Vào thời điểm này, có thể bạn sẽ giữ chức vụ khá lớn trong công ty.

Những điều mà bạn có được đều nhờ vào công sức của bản thân chứ chẳng dựa dẫm vào ai. Vì vậy hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được nhiều thành tựu lớn hơn. Có vậy cuộc sống về già của bạn mới mong an nhàn, sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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