Top con giáp nữ nổi danh là ‘Thần giữ của” cho chồng, tiền đổ vào như nước, tiền chảy ra nhỏ giọt

Tâm linh - Tử vi 17/04/2019 10:59

Những con giáp nữ dưới đây nổi danh là “Thần giữ của” giúp chồng giàu sang bậc nhất, công danh cao ngút trời, không bao giờ biết nghèo khó, khổ sở là gì.

Tuổi Thân

Thân khá thông minh, lại nhanh nhẹn trong mọi việc. Trong công việc, bạn là người linh hoạt, biết cách giải quyết vấn đề dù là lớn hay nhỏ. Trong gia đình, bạn lại là người phụ nữ bản lĩnh có thể che chở, bảo vệ chồng con.

Top con giáp nữ nổi danh là ‘Thần giữ của” cho chồng, tiền đổ vào như nước, tiền chảy ra nhỏ giọt - Ảnh 1
Thân có thể giúp chồng đạt công danh lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người có thể giúp chồng thành công, có tài giữ tiền siêu đỉnh. Vì vậy mà tiền bạc, tài chính trong gia đình cứ tăng lên liên tục, ít khi thất thoát hay thiếu hụt. Đàn ông nếu có vợ tuổi Thân nên đưa hết tiền cho cô ấy quản lý vì có lợi chứ không bao giờ có hại. Đưa vợ giữ tiền thì có tăng chứ không giảm một đồng.

Cuộc sống của các anh sau này sẽ vô cùng thuận lợi, không gặp khó khăn, không bao giờ chịu cuộc sống nghèo khổ. Phụ nữ tuổi Thân giỏi giang, có thể gánh vác tài chính gia đình nhưng lại vô cùng khôn khéo, không bao giờ dìm chồng xuống.

Tuổi Dần

Dần có tài quản lý tiền bạc vô cùng đỉnh. Bạn có tiếng nói trong gia đình vì có công việc đàng hoàng, có thể tự kiếm tiền. Vì vậy mà Dần được chồng tôn trọng đưa hết tiền cho quản lý. Đây là quyết định vô cùng đúng của đàn ông.

Top con giáp nữ nổi danh là ‘Thần giữ của” cho chồng, tiền đổ vào như nước, tiền chảy ra nhỏ giọt - Ảnh 2
Dần có tài giữ tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bởi phụ nữ tuổi Dần kiếm tiền đỉnh, giữ tiền cũng đỉnh không kém. Trong công việc, Dần giữ nhiều vai trò, chức vụ quan trọng. Trong gia đình Dần sẽ trở thành người phụ nữ đảm đang, biết quán xuyến nhà cửa một cách hợp lý nhất.

Dần sẽ không keo kiệt với chồng con, đổi lại còn vô cùng phóng khoáng. Thế nên người đàn ông nào có vợ tuổi Dần nên cảm thấy may mắn vì đã có được báu vật trong tay. Cuộc sống sau này sẽ không lo túng thiếu hay nghèo khó.

Tuổi Dậu

Dậu là người tự tin, biết cách tự chủ cuộc sống của mình. Bạn biết kiếm tiền cũng biết giữ tiền. Trong gia đình, bạn là người đứng ra lo liệu, quán xuyến từng chuyện nhỏ nhặt. Vì vậy mà bạn được chồng tôn trọng, yêu thương hết mực.

Top con giáp nữ nổi danh là ‘Thần giữ của” cho chồng, tiền đổ vào như nước, tiền chảy ra nhỏ giọt - Ảnh 3
Dậu được chồng yêu thương, tôn trọng hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người khá thẳng thắn nhưng lại không để bụng hay giận dỗi quá lâu. Những điều bạn nói đều tốt cho chồng con. Bởi vậy nên Dậu luôn được chồng nể trọng, không bao giờ có ý nghĩ xem thường.

Gia đình nào có phụ nữ tuổi Dậu sẽ ăn nên làm ra, cuộc sống không cần phải lo nghĩ, tiền bạc cứ tăng lên cấp số nhân. Bởi tài quản lý tiền siêu đỉnh nên gia đình Dậu không bao giờ lâm vào tình trạng nghèo khổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp tiền nằm trong tầm tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vào 35 ngày tới

Top con giáp tiền nằm trong tầm tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vào 35 ngày tới

Những con giáp dưới đây có cơ hội kiếm được nhiều tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không sợ thiếu hụt hay vay mượn ai trong 35 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp nữ giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 9 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi