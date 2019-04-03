Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp ngủ êm ái trên đống tiền, đổi xe, xây nhà trong 35 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/04/2019 09:29

Những con giáp dưới đây trúng mánh lớn ngủ êm ái ngon giấc trên đống tiền, có thể đổi xe, xây nhà, đi du lịch khắp nơi trong 35 ngày tới khiến ai nhìn vào cũng khao khát có cuộc sống như vậy.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn có tài trí cao siêu hơn người. Ở bạn luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Nhờ vậy nên từ khi còn trẻ, Thìn đã tậu cho mình nhà cửa, xe hơi, không thiếu thứ gì.

Bạn trở thành đại gia trong nháy mắt nhờ sự chăm chỉ và thông minh của mình. Đặc biệt 35 ngày tới, bạn yên tâm nằm ngủ êm ái trên đống tiền mà không cần lo lắng sẽ thiếu trước hụt sau.

Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp ngủ êm ái trên đống tiền, đổi xe, xây nhà trong 35 ngày tới - Ảnh 1
Thìn có nhiều nguồn tiền đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn khó khăn, bế tắc đã dần qua đi, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Không cần nai lưng ra làm như trước, bây giờ bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền. Có thể bạn sẽ đổi nhà hoặc sắm thêm xe, đi du lịch khắp nơi trong thời gian sắp tới. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui bất ngờ ập đến.

Tuổi Thân

Thân khá thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên thời gian này bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản trở đường thăng tiến. Vì vậy mà làm chuyện gì cũng lâm vào đường cùng, không tìm được cách giải quyết. Nhưng đừng vội nản lòng, hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban trong 35 ngày tới.

Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp ngủ êm ái trên đống tiền, đổi xe, xây nhà trong 35 ngày tới - Ảnh 2
Thân có thể sắm xe, xây nhà trong 35 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn lao đao vì bị tiểu nhân hãm hại, công việc cũng dần ổn định. Tiền bạc cứ đổ về đầy túi không sợ thất thoát. Thân có thể trở thành đại gia trong nháy mắt. Đặc biệt người làm công ăn lương sẽ có nhiều tin vui về tiền bạc. Người kinh doanh đảm bảo buôn may bán đắt, chẳng sợ tiểu nhân dòm ngó, phá hoại.

Tuổi Dậu

Dậu có nhiều hợp đồng béo bở kiếm được tiền tỷ trong 35 ngày tới. Cuộc sống của bạn vô cùng suôn sẻ, thuận lợi nhờ sự khôn khéo và lòng nhân hậu của mình. Dậu hay đi chùa, hành thiện tích đức nên được ơn trên thương, ít khi gặp khó khăn, thất bại.

Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp ngủ êm ái trên đống tiền, đổi xe, xây nhà trong 35 ngày tới - Ảnh 3
Dậu phải thuê xe tải chở tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong thời gian sắp tới, bạn còn nhận được nhiều tin vui đổ về. Không chỉ trong sự nghiệp mà chuyện tình cảm cũng vô cùng rực rỡ. Dậu không chỉ được quý nhân giúp đỡ về công danh mà còn được Thần Tài chiếu cố.

Đi đến đâu tiền trải đầy đến đó. Thậm chí ngủ cũng nằm trên đống tiền êm ái, có thể mua nhà, sắm xe không thiếu bất cứ thứ gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp tiền tài ập đến bất ngờ, trúng số độc đắc trong 45 ngày tới

Top con giáp tiền tài ập đến bất ngờ, trúng số độc đắc trong 45 ngày tới

Những con giáp dưới đây may mắn hết phần thiên hạ, trúng số độc đắc, tiền bạc ập về liên tục đổ đầy túi, có khi phải sắm két sắt hoặc thuê xe tải để vận chuyển trong 45 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có con giáp giàu nhất top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 17 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi