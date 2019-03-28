Top con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, một tay xoay chuyển tình thế hóa dữ thành lành trong tháng 3 Âm lịch

Tử vi cho thấy tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ trong tháng 3 Âm lịch. Dù làm bất cứ chuyện gì, xảy ra bao nhiêu khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua. Bên cạnh đó, bạn còn dựa vào chính sức lực của mình để làm giàu.

Bạn gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng có thể bước qua một cách dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực. Tháng này, Dần đừng ngại khó khăn, hãy dấn thân đi để đạt được những thành tựu như mình mong muốn. Có thể bạn sẽ trở nên giàu có, được nhiều người yêu mến, kính trọng.

Tài khoản trong ngân hàng cứ đổ về liên tục, không ngừng nghỉ. Nhờ vậy mà bạn có thể mua nhà, sắm xe, thoải mái tận hưởng cuộc sống của bản thân. Dựa vào sự giúp sức của Cát tinh cùng với năng lực của mình, Dần có thể xoay chuyển tình thế nhanh chóng.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của Tý trong tháng 3 Âm lịch, mưu sự dễ thành công. Dấn thân vào lĩnh vực nào cũng thu về nguồn lợi khủng khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nhờ ơn trên phù trợ nên bạn tránh được nhiều họa thị phi. Tiểu nhân cũng không dám đến gần trong thời điểm này vì sợ gặp rắc rối.

Tý có thể một tay xoay chuyển tình thế trong tháng 3 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có khả năng tiêu diệt những thành phần xấu đâm sau lưng mình. Có thể nói vận trình của Tý chỉ có đi lên, không có dấu hiệu lùi xuống. Bạn nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống của mình.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại năng lượng cho bản thân. Đừng làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời điểm này, tốt nhất là Tý nên chú trọng vào sức khỏe của mình. Bởi có sức khỏe, bạn sẽ dễ dàng giải quyết mọi việc tốt hơn.

Tuổi Tỵ

Phương diện tài lộc của bạn khá sáng chói. Vào tháng 3 Âm lịch, Tỵ hốt hết may mắn của thiên hạ về cho mình. Không những vậy, không có khó khăn, thử thách nào đánh gục được bạn.

Tỵ có nguồn thu nhập tăng lên cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ mạnh mẽ bước qua mọi khó khăn để tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập tốt hơn cho mình. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng khá khởi sắc.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người, sẽ thoát ế trong gang tấc. Còn người có gia đình, người yêu sẽ hạnh phúc viên mãn, tình cảm thăng hoa, không còn cãi vã nhiều như trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm