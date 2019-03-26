Top con giáp nữ tình duyên viên mãn đẹp như trong mơ, có hỷ sự trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 26/03/2019 15:17

Những con giáp nữ dưới đây chuyện tình duyên vô cùng viên mãn, đẹp như trong mơ ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ, 3 tuần tới sẽ báo hỷ với mọi người. Cả hai chính thức về chung một nhà, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, sống tình cảm. Trong công việc, bạn có trách nhiệm, luôn giữ những vai trò quan trọng, được cấp trên tín nhiệm. Vì vậy mà khi còn trẻ, bạn đã đạt được những thành tựu đáng nể, không phải ai cũng làm được.

Top con giáp nữ tình duyên viên mãn đẹp như trong mơ, có hỷ sự trong 3 tuần tới - Ảnh 1
Thân có chuyện tình duyên viên mãn trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

3 tuần tới, sự nghiệp của bạn cũng vượng phát. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, bạn độc thân tìm được mối quan hệ lâu dài. Người đã có được một nửa sớm có tin vui, cả hai nhanh chóng về chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng sau này viên mãn như trong mơ.

Thân và bạn đời chung sống hòa thuận, ít khi cãi vã, yêu thương và nhường nhịn nhau. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống sau này của bạn vô cùng hạnh phúc, tuổi già có của ăn của để, an nhàn tấm thân.

Tuổi Mùi

Mùi có đường công danh không mấy suôn sẻ nhưng đường tình duyên thì rực rỡ vô cùng. Đặc biệt trong 3 tuần tới, bạn sẽ có tin vui về hôn nhân. Sau nhiều năm quen nhau, cả hai đã chính thức về chung một nhà, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Top con giáp nữ tình duyên viên mãn đẹp như trong mơ, có hỷ sự trong 3 tuần tới - Ảnh 2
Chuyện tình yêu của bạn đến hồi kết là một đám cưới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai luôn nhường nhịn và yêu thương nhau nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mùi được chồng cưng chiều số một, ai nhìn vào cũng hờn đỏ mắt. Đặc biệt đến khi già đi, bạn cũng không sợ đối phương phản bội. Người ấy tuyệt đối chung thủy, không bao giờ nói dối bạn bất cứ điều gì.

Tuổi Mão

Mão thích cuộc sống tự do, thoải mái nên thường không chịu kết hôn sớm. Tuy nhiên vào 3 tuần tới, bạn sẽ chấp nhận đi đến hôn nhân với người mà mình yêu nhiều năm. Bạn không còn chạy theo việc kiếm tiền mà chọn an phận bên người bạn đời của mình.

Top con giáp nữ tình duyên viên mãn đẹp như trong mơ, có hỷ sự trong 3 tuần tới - Ảnh 3
Mão có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Mão sau này sẽ vô cùng viên mãn. Bạn được đối phương yêu thương hết lòng. Cả hai không giấu giếm nhau bất cứ bí mật gì. Thậm chí còn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Dù có nhiều lần cãi vã muốn đường ai nấy đi nhưng vẫn vững vàng ở bên cạnh nhau không rời bước. Dù có nhiều lần nghiêng ngả nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Mão nên trân trọng cuộc hôn nhân và người bạn đời của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp sống trong nghèo khổ bỗng chốc giàu sang chỉ sau một đêm, tiền tiêu hoài không hết vào đầu tháng 4/2019

Top con giáp sống trong nghèo khổ bỗng chốc giàu sang chỉ sau một đêm, tiền tiêu hoài không hết vào đầu tháng 4/2019

Những con giáp dưới đây bỗng chốc giàu có chỉ sau một đêm, vùng vẫy trên đống tiền, tiêu hoài không hết, đầu tư mua bán nhà đất, bất động sản vẫn còn dư dả mua sắm, du lịch vào đầu tháng 4/2019.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi