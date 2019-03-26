Top con giáp nữ tình duyên viên mãn đẹp như trong mơ, có hỷ sự trong 3 tuần tới

Những con giáp nữ dưới đây chuyện tình duyên vô cùng viên mãn, đẹp như trong mơ ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ, 3 tuần tới sẽ báo hỷ với mọi người. Cả hai chính thức về chung một nhà, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.
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Tuổi Thân
Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, sống tình cảm. Trong công việc, bạn có trách nhiệm, luôn giữ những vai trò quan trọng, được cấp trên tín nhiệm. Vì vậy mà khi còn trẻ, bạn đã đạt được những thành tựu đáng nể, không phải ai cũng làm được.
3 tuần tới, sự nghiệp của bạn cũng vượng phát. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, bạn độc thân tìm được mối quan hệ lâu dài. Người đã có được một nửa sớm có tin vui, cả hai nhanh chóng về chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng sau này viên mãn như trong mơ.
Thân và bạn đời chung sống hòa thuận, ít khi cãi vã, yêu thương và nhường nhịn nhau. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống sau này của bạn vô cùng hạnh phúc, tuổi già có của ăn của để, an nhàn tấm thân.
Tuổi Mùi
Mùi có đường công danh không mấy suôn sẻ nhưng đường tình duyên thì rực rỡ vô cùng. Đặc biệt trong 3 tuần tới, bạn sẽ có tin vui về hôn nhân. Sau nhiều năm quen nhau, cả hai đã chính thức về chung một nhà, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Cả hai luôn nhường nhịn và yêu thương nhau nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mùi được chồng cưng chiều số một, ai nhìn vào cũng hờn đỏ mắt. Đặc biệt đến khi già đi, bạn cũng không sợ đối phương phản bội. Người ấy tuyệt đối chung thủy, không bao giờ nói dối bạn bất cứ điều gì.
Tuổi Mão
Mão thích cuộc sống tự do, thoải mái nên thường không chịu kết hôn sớm. Tuy nhiên vào 3 tuần tới, bạn sẽ chấp nhận đi đến hôn nhân với người mà mình yêu nhiều năm. Bạn không còn chạy theo việc kiếm tiền mà chọn an phận bên người bạn đời của mình.
Cuộc sống hôn nhân của Mão sau này sẽ vô cùng viên mãn. Bạn được đối phương yêu thương hết lòng. Cả hai không giấu giếm nhau bất cứ bí mật gì. Thậm chí còn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Dù có nhiều lần cãi vã muốn đường ai nấy đi nhưng vẫn vững vàng ở bên cạnh nhau không rời bước. Dù có nhiều lần nghiêng ngả nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Mão nên trân trọng cuộc hôn nhân và người bạn đời của mình.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm