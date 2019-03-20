Top con giáp sự nghiệp thăng hoa ‘chạm đỉnh’, hôn nhân viên mãn, nồng thắm từ năm 40 tuổi trở đi

Người sinh tuổi Dậu ở tuổi đôi mươi thường gặp khó khăn, trắc trở trong công việc. Vận trình của bạn khá bấp bênh, có khi gặp nhiều thất bại khi đầu tư làm ăn lớn. Chỉ khi 40 tuổi, sự nghiệp mới có những bước chuyển vượt bậc.

Bạn không còn sợ bạn đời của mình phản bội hay làm những chuyện sai trái sau lưng. Không cần phải thấp thỏm lo sợ hôn nhân đổ vỡ, con cái không ngoan ngoãn. Bởi thời điểm này, bạn chỉ nên tập trung hưởng thụ, mọi chuyện khác đã được yên ổn.

Công việc bắt đầu ổn định, hanh thông, có nhiều cơ hội tiến thân và được mọi người tôn trọng. Thời điểm này, bạn có thể giữ những chức vụ lớn, có tiếng nói và đạt được nhiều thành tựu đáng ngờ. Bên cạnh đó hôn nhân của bạn vô cùng hạnh phúc, tình chàng ý thiếp mặn nồng viên mãn khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Tuổi Dần

Dần là con giáp có một thời tuổi trẻ khá khó khăn. Bạn không chỉ gặp nhiều thất bại mà còn có khoảng thời gian không thể làm được gì. Khi đó bạn cảm thấy vô cùng bế tắc. Nhưng nhờ vào sự chăm chỉ, cần cù, năm 40 tuổi, bạn nhanh chóng nắm giữ vị thế vững mạnh của mình.

Dần có cuộc hôn nhân viên mãn ở tuổi trung niên - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này bạn có thể kiêu hãnh với những gì mình có được mà không cần phải phập phồng lo sợ sẽ mất. Có thể nói sự nghiệp của bạn ở mức chạm đỉnh, ổn định, tiền tài cũng đổ về liên tục. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân cũng khá viên mãn, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, vợ chồng thuận hòa, ít khi cãi vã.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có lòng kiên nhẫn và vô cùng chăm chỉ. Khi còn trẻ tuổi, bạn không sợ bất cứ thử thách gì xảy đến với mình. Thìn luôn đón nhận và giải quyết mọi việc theo khả năng của bản thân mà không cần nhờ cậy ai. Nhờ sự kiên nhẫn, cần cù, về tuổi trung niên, bạn đạt được những quả ngọt mà bản thân đã gieo trồng.

Thìn có khối tài sản khủng lồ khi tuổi về già - Ảnh minh họa: Internet

Thìn nắm giữ được chức vụ bản thân mong muốn. Tiền trong tài khoản cũng chạm đỉnh, không cần sợ túng thiếu. Đồng thời cuộc sống hôn nhân của bạn cũng ổn định, cả hai không còn tranh cãi hay giận dỗi nhiều như trước. Vợ hiểu chồng, chồng nhường vợ, đôi bên hòa thuận, cuộc sống vô cùng viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm