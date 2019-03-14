Top con giáp vướng vào chuyện tình cảm là đau khổ triền miên vào cuối tháng 3/2019

Nếu vướng phải chuyện tình cảm trong thời điểm này, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Cả hai không hòa hợp trong tính cách lẫn quan điểm. Cũng vì vậy mà cãi nhau không hồi kết. Cả hai khắc khẩu nên đụng chuyện gì cũng sẽ gây ra xung đột vô cùng lớn.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ mà còn khiến công việc của bạn trì trệ, không hanh thông. Vì bản thân bạn khá nóng tính nên không nhường nhịn đối phương. Đối phương cũng không chịu nhường lời khiến mối quan hệ trở nên vô cùng tệ hại. Nếu không giữ được bình tĩnh, cả hai sẽ sớm chia tay và có thể trở thành kẻ thù của nhau.

Thìn là con giáp khá thông minh nhưng trong chuyện tình duyên lại mù quáng. Bạn ghen tuông vô cớ khiến đối phương vô cùng mệt mỏi. Bạn không thể nắm bắt được tâm lý của đối phương. Đối phương cũng không thể nào hiểu được những tâm tư của bạn. Vì vậy mà chuyện tình yêu của bạn thường không thuận lợi.

Thìn khá giỏi giang nhưng lại không mấy tinh tế trong chuyện tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn giỏi giang trong công việc nhưng lại thất bại trên tình trường. Bạn khá mạnh mẽ và bảo thủ nên khiến đối phương cảm thấy vô cùng chán nản. Nữ tuổi Thìn thường khá kiên cường khiến đàn ông cảm thấy e dè, ái ngại. Nam tuổi Thìn lại bảo thủ nên đường tình duyên của bạn vô cùng trắc trở, u tối.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ của bạn dần đi vào ngõ cụt. Cả hai không còn tình cảm với nhau nên mối quan hệ sớm ngày đổ vỡ. Còn những người độc thân thì lại bị lợi dụng tình cảm. Mới quen nhau được một thời gian lại chia tay vì bị lừa gạt. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến công việc của bạn.

Hợi gặp trục trặc tình cảm nên ảnh hưởng khá nhiều tới công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vì cãi vã với người yêu thường xuyên nên công việc của bạn trì trệ, không tiến triển. Hợi nên giữ bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn mà thể hiện hết những khía cạnh không tốt của bản thân. Có chuyện gì cũng nên cân nhắc suy xét để duy trì mối quan hệ của mình tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm