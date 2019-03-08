Top con giáp bị tuổi già ‘bỏ rơi’, bước sang 40 mà nhìn cứ như 20, thuộc dạng phụ nữ cực phẩm

Tâm linh - Tử vi 08/03/2019 09:38

Dưới đây là những con giáp trẻ mãi không già, nhan sắc vẫn cứ như cô gái đôi mươi khiến nhiều người thèm khát, muốn theo đuổi cho bằng được. Dù đã 40 nhưng da dẻ và thân hình vẫn thuộc hàng cực phẩm.

Tuổi Thân

Tuổi Thân thường tập hợp những người thông minh, có nhan sắc thuộc dạng khá. Bạn có danh là “trẻ mãi không già”. Dù có đang ở ngưỡng 40 vẫn nhìn cứ như gái đôi mươi khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bạn không cần dùng những mỹ phẩm đắt tiền cũng sở hữu làn da và vóc dáng khiến ai cũng ganh tỵ.

Top con giáp bị tuổi già ‘bỏ rơi’, bước sang 40 mà nhìn cứ như 20, thuộc dạng phụ nữ cực phẩm - Ảnh 1
Thân có nhan sắc trời cho trẻ mãi không già - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bận rộn với công việc, bạn vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân. Đây là bí quyết giúp bạn luôn trẻ hoài không bao giờ bị thời gian vùi dập. Khi thành gia lập thất, bạn vẫn giữ được nét đẹp thiên bẩm. Kể cả khi sinh xong, bạn cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng ngay lập tức.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có sức hút vô cùng quyến rũ. Khi còn trẻ, bạn là “đóa hoa hồng” được nhiều người nâng niu, chiều chuộng. Đến khi có tuổi, nhan sắc và thân hình của bạn cũng không bao giờ thay đổi theo thời gian.

Dù đã ở tuổi trung niên nhưng bạn vẫn sở hữu nhan sắc vạn người mê và trí thông minh siêu phàm. Điều này khiến hàng ngàn cô nàng đôi mươi luôn thèm khát và đàn ông nối đuôi nhau theo đuổi.

Top con giáp bị tuổi già ‘bỏ rơi’, bước sang 40 mà nhìn cứ như 20, thuộc dạng phụ nữ cực phẩm - Ảnh 2
Dậu sắc nước hương trời ai nhìn vào cũng mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy chồng, Dậu vẫn biết cách chăm sóc bản thân, chứ không tận tụy hết mình vì chồng con. Bạn thuộc chủ nghĩa yêu bản thân nên vì thế mà nhan sắc vẫn trường tồn theo thời gian. Đó là thứ vũ khí lợi hại giúp bạn đạt được những thứ mình mong muốn. Nhờ vậy mà bạn được chồng yêu thương, cưng chiều số một.

Tuổi Dần

Dần là con giáp khá mạnh mẽ và có lập trường. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp hơn người nên bạn được nhiều người yêu mến, theo đuổi. Khi còn trẻ, bạn đi đâu cũng trở thành tâm điểm. Khi ở độ tuổi trung niên, bạn càng được sự chú ý bởi nhan sắc mặn mà, tính cách điềm đạm.

Top con giáp bị tuổi già ‘bỏ rơi’, bước sang 40 mà nhìn cứ như 20, thuộc dạng phụ nữ cực phẩm - Ảnh 3
Dần được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của bạn luôn đeo bám từ khi độc thân đến lúc đã có chồng con. Đi đến đâu, bạn cũng trở thành trung tâm khiến mọi người phải nhìn vào. Điều này giúp bạn có được nhiều cơ hội trong công việc.

Trong cuộc sống hôn nhân cũng khá suôn sẻ, vì được chồng cưng chiều, yêu thương. Cũng vì nhan sắc xinh đẹp, bạn có thể lấy được lòng mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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