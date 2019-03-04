Nguồn thu nhập của 3 con giáp này ‘chạm đỉnh’, phải dùng bao để chứa tiền trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 04/03/2019 09:37

Những con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, có nguồn thu nhập vô cùng lớn phải dùng đến bao hoặc sắm thêm két sắt mới chứa đủ trong 3 tuần tới.

Tuổi Dậu

Dậu có khả năng phán đoán tài tình. Bạn thông minh hơn người, làm việc biết tính toán trước sau nên làm chuyện gì cũng đạt được kết quả tốt hơn mong đợi. Dậu có ưu điểm là nhìn xa trông rộng. Bạn luôn tinh tế quan sát tình hình xung quanh mình nên có thể lường trước mọi khó khăn.

Nguồn thu nhập của 3 con giáp này ‘chạm đỉnh’, phải dùng bao để chứa tiền trong 3 tuần tới - Ảnh 1
Dậu có nguồn tài lộc dồi dào trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp bất cứ vấn đề gì bạn cũng sẽ mạnh mẽ đương đầu chứ không chọn cách trốn tránh. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn lúc nào cũng khủng. Đặc biệt là 3 tuần tới, nguồn tài chính đổ về ào ạt, tiêu xài mệt mỏi, không lo cuộc sống sau này.

Tuổi Dần

3 tuần tới của Dần vô cùng sung túc. Bạn mua đồ không còn lo về giá. Bạn thích thì mua không suy nghĩ đắn đo như trước. Bởi bạn được quý nhân giúp đỡ nên công việc dần ổn định. Nguồn thu nhập cũng nhờ vậy mà đổ về như thác. Có khi Dần phải sắm thêm két sắt mới chứa đủ. Lời khuyên cho bạn là nên đầu tư vào lĩnh vực nào đó để kiếm thêm thu nhập.

Nguồn thu nhập của 3 con giáp này ‘chạm đỉnh’, phải dùng bao để chứa tiền trong 3 tuần tới - Ảnh 2
Vận mệnh của Dần lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Càng về già, bạn sẽ không cần phải bôn ba vì đã nắm được số tiền khủng trong tay. Cuộc sống sau này của Dần không cần phải lo quá nhiều. Bạn được con cháu phụng dưỡng, ít ốm đau bệnh tật. Thậm chí còn sống trong biệt thự, đi xe hơi và vùng vẫy trong biển tiền.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khá bí ẩn. Khi bạn làm chuyện gì đều muốn giữ bí mật, ít khi nói với ai. Cũng vì vậy mà Tỵ có rất ít bạn bè thân thiết. Bạn không thuộc tuýp người thích tâm sự nên dễ bị người khác xa lánh. Nhưng trong công việc Tỵ lại là người có trách nhiệm. Bạn luôn đề cao tinh thần tập thể và dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn.

Nguồn thu nhập của 3 con giáp này ‘chạm đỉnh’, phải dùng bao để chứa tiền trong 3 tuần tới - Ảnh 3
Tỵ được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình mà Tỵ sớm có được những thành tựu đáng để người khác mong đợi, thèm khát. 3 tuần tới, Tỵ nên chuẩn bị tinh thần để đón tiền vào túi. Bạn phải sắm két sắt để chứa vì tiền đổ về liên tục, không ngơi nghỉ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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