Top con giáp ‘một tay che cả bầu trời’, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy vào cuối tháng 4/2019

Tâm linh - Tử vi 13/04/2019 05:30

Dưới đây là những con giáp trở thành ông lớn, bà lớn, nắm quyền hành cao chót vót trong tay, hô mưa gọi gió muốn tiền có tiền, muốn công danh có công danh vào cuối tháng 4/2019.

Tuổi Thân

Khó khăn dần qua đi, Thân nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Bạn bắt đầu bước vào những dự định lớn của bản thân. Được nhiều người giúp sức nên mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp theo bản thân mong muốn.

Top con giáp ‘một tay che cả bầu trời’, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy vào cuối tháng 4/2019 - Ảnh 1
Thân quyền hành cao ngút trời trong cuối tháng 4/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không sợ bị tiểu nhân hãm hại như trước. Bởi bạn có đủ khả năng để loại bỏ những người ngáng đường mình. Vào cuối tháng 4/2019, quyền lực của bạn sẽ tăng lên gấp bội, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy trong thời điểm này.

Thân chẳng còn phải lo lắng về công việc. Bạn tha hồ tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là thời điểm thích hợp giúp bạn có được nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc. Vì vậy mà mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Mão

Mão là người lương thiện, thích đi chùa làm công đức vì vậy mà được trời Phật thương. Bạn làm gì cũng gặp suôn sẻ hơn người khác. Cuộc sống của bạn từ nhỏ đã không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

Top con giáp ‘một tay che cả bầu trời’, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy vào cuối tháng 4/2019 - Ảnh 2
Mão có đường công danh rộng mở hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên những người tuổi Mão ít khi giữ chức vụ lớn. Nhưng vào cuối tháng 4 này, bạn sẽ bứt phá ngoạn mục, vươn lên làm người dẫn đầu. Đường công danh rộng mở trước mắt giúp bạn thoát khỏi vùng an toàn của mình.

Nữ tuổi Mão sẽ trở thành lãnh đạo được nhiều người yêu mến bởi tính cách dễ gần, tâm lý. Nam tuổi Mão cũng giữ nhiều chức vụ cao được nhiều người nể phục bởi sự công chính liêm minh và giỏi giang.

Tuổi Dậu

Vào cuối tháng 4 này, Dậu nhanh chóng trở thành một người lãnh đạo được nhiều người yêu mến. Tuy giữ chức vụ lớn, hô mưa gọi gió nhưng bạn vẫn rất giản dị. Thời điểm này, bạn bắt đầu thực hiện những dự án mới của mình và sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn.

Top con giáp ‘một tay che cả bầu trời’, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy vào cuối tháng 4/2019 - Ảnh 3
Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình sẽ sớm có tin vui, tiền bạc đổ về đầy túi, không lo túng thiếu. Tuy nhiên thời điểm này, bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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