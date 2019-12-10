Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tài lộc bùng nổ, tuổi Dần họa từ miệng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2019 05:18

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tài lộc bùng nổ, tuổi Dần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý vượng đường tình duyên. Người độc thân có nhiều cuộc gặp thú vị. Người có đôi trải nghiệm đời sống tình cảm phong phú.

Vận trình sự nghiệp khá bận rộn với nhiều nhiệm vụ. Bạn nên tập trung nhưng đừng tạo căng thẳng cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Sửu

Nhiều dự định mới sẽ cho tuổi Sửu nhiều cơ hội trong công việc. Dù vậy, bạn nên cân nhắc cẩn thận nếu có quyết định lớn.

Tuổi Sửu nên rèn luyện cơ thể để giữ gìn sức khỏe, đề phòng các bệnh về đường hô hấp.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Dần

tu vi thu tu ngay 11/12/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn trọng lời nói trong hôm nay. Họa từ miệng có thể đem nhiều phiền toái đến cho bạn.

Dù là người thông minh nhưng tuổi Dần cũng đừng quá chủ quan, vẫn là nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão đề phòng tiểu nhân quấy phá sự nghiệp. Người này có thể dựng chuyện hãm hại bạn.

Nhân duyên khá tốt, đặc biệt với nam giới độc thân.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Thìn

Tài lộc của tuổi Thìn trong ngày mới bùng nổ bất ngờ. Người đi làm có cơ hội tăng lương, người kinh doanh gặp được mối làm ăn lớn.

Dù vậy, chuyện tình cảm khá ảm đạm, nhất là với người có đôi, nên cẩn thận tranh cãi kéo dài.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 11/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên trong cuộc sống của tuổi Tỵ đặc biệt tốt trong công việc. Quý nhân sẽ giúp bạn nhiều trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ nên kiểm soát tính tình, tránh nóng giận, bảo thủ mà hại thân.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Ngọ

Nhờ quyết định đầy kiên định và dứt khoát, tuổi Ngọ thể hiện năng lực khó ai sánh bằng.

Dù vậy, với những kẻ muốn “kiếm chuyện” với bạn, đừng vì xã giao mà nhân nhượng quá mức.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng suy nghĩ quá tiêu cực, đặc biệt là khi gặp khó khăn. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, bạn phải cố gắng vượt qua.

Chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc, vì bạn đang tập trung vào công việc. Bạn nên “đình chiến” với đối phương để cho bản thân chút thời gian.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Thân

tu vi thu tu ngay 11/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có một ngày mới khá an lành, vui vẻ. Công việc suôn sẻ, tài lộc ổn định, tình duyên cũng làm bạn an tâm.

Công việc có thể bận rộn, nhưng cuối ngày bạn có thể dành thời gian thư giãn với gia đình.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Dậu

Thời điểm cuối năm, tuổi Dậu vẫn đang gấp rút hoàn thành công việc. Đây cũng là thời gian bạn nên suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai.

Tài lộc chưa khởi sắc, vẫn khiến tuổi Dậu đau đầu.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất cẩn thận điềm báo tiểu nhân. Bạn nên đề phòng những người bên cạnh.

Chuyện tình cảm buồn vui có lúc. Quan trọng là cả hai luôn thấy mình đặc biệt với đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu tu ngay 11/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 11/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên giữ tinh thần lạc quan trong công việc.

Điểm sáng trong ngày là tình cảm thăng hoa, đặc biệt với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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