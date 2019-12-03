4 nàng giáp khiến đàn ông khuất phục, cả đời si mê cưng chiều hết nấc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2019 05:12

Theo tử vi con giáp, phụ nữ thuộc tuổi này dù không xinh đẹp, ưu tú vẫn khiến đàn ông khuất phục, cả đời si mê cưng chiều như báu vật.

Theo tử vi con giáp, đây là những nàng giáp được đấng mày râu yêu thương quên cả lối về.

Đứng nhất: Phụ nữ tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi tính cách cởi mở, rộng lượng, luôn quan tâm đến người xung quanh. Đây là người phụ nữ sẵn sàng cùng chồng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ vậy, họ còn mang vận may đến cho gia đìn, là con giáp vượng phu ích tử. Khi đã kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi khéo léo giữ gìn hạnh phúc, được nhà chồng yêu quý. Đàn ông lấy được họ không cần phải lo lắng gì, chỉ cần toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

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Khi đã kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi khéo léo giữ gìn hạnh phúc, được nhà chồng yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Xếp hạng thứ hai: Phụ nữ tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu giàu lòng bao dung, dịu dàng nữ tính. Đây là người vợ sát cánh bên chồng trong sự nghiệp, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Phụ nữ tuổi Sửu là điểm tựa tinh thần và vật chất cho chồng. Họ luôn giúp đỡ chồng trong cả công việc và cuộc sống. Vận may và tài lộc của chồng cũng một phần nhờ họ mà có.

Đứng thứ ba: Phụ nữ tuổi Mão

Trong 12 con giáp, tuổi Mão có số vượng phu ích tử. Sau khi kết hôn, họ là mẹ hiền, vợ đảm, dâu thảo trong gia đình.

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Trong 12 con giáp, tuổi Mão có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp nho nhã, khéo léo nên luôn được người xung quanh yêu quý. Họ biết đối nhân xử thế, vun vén hạnh phúc gia đình. Đàn ông lấy được người vợ này không chỉ biết ơn mà còn yêu chiều hết mực.

Xếp hạng thứ tư: Phụ nữ tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn trời sinh có số làm quý nhân, định sẵn sẽ lấy chồng giàu sang.

Sau khi kết hôn, nàng giáp này vừa biết lo cho gia đình, vừa biết chăm sóc để bản thân trở nên quyến rũ, thu hút.

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Theo tử vi con giáp, số mệnh của tuổi Thìn đặc biệt viên mãn đường hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Từ cuộc sống, đến công việc, gia đình, tuổi Thìn đều thuận lợi. Theo tử vi con giáp, số mệnh của họ đặc biệt viên mãn đường hôn nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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