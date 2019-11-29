Đầu năm 2020: 4 con giáp giàu có bùng nổ, thăng tiến không ngừng, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 29/11/2019 05:10

Xem tử vi 2020, 4 con giáp có tài vận bùng nổ thăng hoa. Những con giáp này có một năm Canh Tý sự nghiệp thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, phú quý ngập tràn.

Xem tử vi 2020, bạn có thuộc một trong 4 con giáp giàu có may mắn này không?

Tuổi Mùi

Theo tử vi năm mới, tuổi Mùi được đánh giá là một trong những con giáp may mắn nhất năm. Vận may của họ rõ rệt nhất vào tháng 1 và 2 đầu năm. Cơ hội trong sự nghiệp, tài lộc sẽ liên tục đến với họ. Đặc biệt những ai càng chăm chỉ, nỗ lực thì thành quả thu về càng mỹ mãn.

xem tu vi 2020 1
Theo tử vi năm mới, tuổi Mùi được đánh giá là một trong những con giáp may mắn nhất năm - Ảnh minh họa: Internet

Dù được ưu ái như thế, tuổi Mùi cũng đừng mất cảnh giác mà chi tiêu quá tay. Sự sung túc cần được giữ gìn bền vững mới càng thu hút vận may.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tài trí, mạnh mẽ sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển trong năm 2020. Trong năm này, chỉ cần họ làm gì cũng dễ thành công, không phải lo chuyện thiếu thốn tiền bạc.

Theo tử vi năm mới, tài vận của tuổi Thìn cực kì tốt vào đầu năm, đặc biệt là tháng 2. Tuổi Thìn nếu có ý tưởng kinh doanh thì đừng ngần ngại thực hiện, vì đây có thể là bước ngoặt lớn giúp họ thành công.

xem tu vi 2020 2
Theo tử vi năm mới, tài vận của tuổi Thìn cực kì tốt vào đầu năm, đặc biệt là tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn còn có cơ may gặp quý nhân, vì thế hãy tập trung cải thiện các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nên khắc phục điểm yếu trong ngoại giao để càng thành công hơn trong năm 2020.

Thuận lợi vào tháng 1, tuổi Mão có cơ hội quý giá trong công việc, phải nắm bắt để thay đổi thời vận. Nếu thành công, họ có thể được thăng tiến, hoặc kinh doanh được mở rộng.

xem tu vi 2020 3
Xem tử vi 2020, Tuổi Mão có thể gặp quý nhân là nữ giới, chỉ dẫn họ đến con đường thành công, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão có thể gặp quý nhân là nữ giới, chỉ dẫn họ đến con đường thành công, giàu có.

Tuổi Tuất

2020 đem đến sự thăng hoa đổi mới cho người tuổi Tuất. Từ vận may có được, cùng nỗ lực kiên trì của bản thân, tuổi Tuất sẽ có bứt phá về tài lộc ngay từ đầu năm.

Tháng 2, tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến liên tục. Dù vậy, họ nên cân nhắc lựa chọn khôn khéo. Đừng vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua thuận lợi lâu dài.

Tuổi Tuất kiếm được không ít tiền trong năm mới, nhưng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nàng giáp có vẻ đẹp từ sâu tâm hồn, một lòng hướng thiện một đời không lo sóng gió

3 nàng giáp có vẻ đẹp từ sâu tâm hồn, một lòng hướng thiện một đời không lo sóng gió

Theo tử vi con giáp, đây là 3 con giáp trời sinh lòng dạ thiện lành. Càng sống hướng thiện, họ càng nhận được nhiều phúc báo, an nhàn với phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm mới con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026