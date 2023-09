Không cần xinh đẹp, 3 nàng giáp vẫn lấy được chồng đại gia, là bà hoàng trong năm 2020

Đây là 3 con giáp vượng phu trong năm 2020. Dù họ không xinh đẹp vẫn lấy được chồng đại gia, cuộc sống trong nhung lụa, bạc tiền.

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp vượng phu này dù không xinh đẹp nhưng nhất định lấy được chồng đại gia, giàu có hạnh phúc trong năm 2020.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân thông minh, tài hoa nên dễ được đàn ông giàu có để mắt. Với sự khôn khéo của mình, họ luôn có được điều họ muốn. Không chỉ là con giáp thành công với sự nghiệp riêng, họ còn được nhiều đàn ông giàu ngỏ ý theo đuổi.

Tuổi Thân là con giáp vượng phu, mang đến giàu sang cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, tuổi Thân còn là con giáp có mệnh vượng phu. Đàn ông lấy được họ dù chưa giàu cũng có ngày dồi dào bạc tiền, đã giàu rồi thì sẽ càng phú quý nhiều tiền hơn.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là con giáp may mắn, dồi dào phúc khí. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi lại càng may mắn và được hưởng nhiều phúc lành. Họ không ngừng thành công với sự nghiệp riêng mà còn mang vận may đến cho gia đình chồng.

Lấy được phụ nữ tuổi Hợi, đàn ông sẽ có gia đình thịnh vượng, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Vì đây cũng là một trong những con giáp vượng phu. Đặc biệt trong năm 2020 này, mệnh vượng phu của tuổi Hợi lại càng tăng. Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Hợi sẽ có gia đình thịnh vượng, giàu có. Con cái của tuổi Hợi sau này cũng được hưởng phúc khí từ mẹ, càng lớn càng giỏi giang, hiếu thuận.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ trời sinh yêu thích tự do, giàu sáng tạo và luôn giữ tâm thế lạc quan, thoải mái. Một khi đã tìm được người mình thương, tuổi Ngọ sẽ một lòng quý trọng, không tiếc hy sinh. Sau khi lấy chồng, tuổi Ngọ lại càng được nhiều phúc khí trời cho.

Sang năm 2020, là con giáp vượng phu, tuổi Ngọ giúp chồng công thành danh toại, con cái thành nhân thành tài - Ảnh minh họa: Internet

Sang năm 2020, là con giáp vượng phu, tuổi Ngọ giúp chồng công thành danh toại, con cái thành nhân thành tài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

