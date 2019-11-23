3 nàng giáp có vẻ đẹp từ sâu tâm hồn, một lòng hướng thiện một đời không lo sóng gió

Tâm linh - Tử vi 23/11/2019 05:19

Theo tử vi con giáp, đây là 3 con giáp trời sinh lòng dạ thiện lành. Càng sống hướng thiện, họ càng nhận được nhiều phúc báo, an nhàn với phú quý.

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp lương thiện này từ khi sinh ra đã mang lòng hướng thiện, có vẻ đẹp từ sâu tâm hồn, nên một đời không lo sóng gió.

Tuổi Tý

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Theo tử vi con giáp, tuổi Tý nhận được nhiều phúc đức và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý trời sinh thông minh, lạc quan, và nhiệt tình. Họ tốt bụng, hào phóng nên luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chỉ cần có tuổi Tý bên cạnh, dù là ai cũng thấy vui vẻ, an lòng. Trong công việc, tuổi Tý luôn cố gắng hoàn thành, không muốn làm phiền lòng ai. Họ độc lập, không thích dựa dẫm.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý nhận được nhiều phúc đức và may mắn. Vì tâm tính lương thiện nên họ thường gặp được quý nhân. Càng về trung và hậu vận, cuộc sống của con giáp này càng sung túc, viên mãn.

Tuổi Sửu

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Trung và hậu vận của tuổi Sửu trải đầy may mắn và phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu nhân hậu, luôn quan tâm đến người xung quanh và gia đình. Họ yêu lao động, không ngừng nỗ lực cho một cuộc sống đủ đầy hơn. Trong 12 con giáp, tuổi Sửu thường được tin tưởng và quý mến nhất. Họ trung thành, đáng tin cậy nên là tuổi được nhận nhiều phúc đức.

Tử vi cho biết, tuổi Sửu không tham vọng nhưng làm gì cũng nỗ lực hết mình. Trung và hậu vận của họ trải đầy may mắn và phú quý. Đặc biệt là sau 50, tuổi Sửu an nhàn hưởng tuổi già bên con cháu.

Tuổi Ngọ

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Theo tử vi con giáp, trời sinh tuổi Ngọ sống lạc quan, đơn giản nhưng kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, trời sinh tuổi Ngọ sống lạc quan, đơn giản nhưng kiên cường. Đây là con giáp có vẻ bề ngoài lạnh nhạt nhưng thật ra nội tâm rất sâu sắc. Họ sống không thích nợ nần ai, nhưng cũng thích giúp đỡ người khác. Tuổi Ngọ tràn đầy năng lượng tích cực, truyền cho cả người xung quanh.

Nhờ tính cách đó, tuổi Ngọ thường được nhiều người yêu quý, được trời ban nhiều phúc đức. Bước sang tuổi trung niên, tuổi Ngọ tình tiền viên mãn, cuộc sống thăng hoa rực rỡ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này luôn rộng rãi từ tấm lòng đến vật chất với người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ vận may của mình với người khó khăn.

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