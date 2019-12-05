2020 giàu hơn 2019, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/12/2019 05:19

Xem tử vi 2020, đây là 3 con giáp trong năm 2019 khổ tận cam lai, nếm mật nằm gai, chỉ đợi sang năm mới là được thần tài và quý nhân ưu ái mọi đường.

Xem tử vi 2020, 3 con giáp này nếm mật nằm gai suốt năm 2019 để đợi thời kỳ huy hoàng khi bước sang năm 2020!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh hiền lành, trọng tình trọng nghĩa. Đây là con giáp may mắn được hưởng nhiều phước lành của bề trên. Dù họ không tham vọng nhưng luôn không ngừng cố gắng vì một cuộc sống đủ đầy.

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Xem tử vi 2020, vận may tài lộc mới thật sự mỉm cười với tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi chưa có đột phá trong năm 2019. Phải đến năm 2020, vận may tài lộc mới thật sự mỉm cười với họ. Từ lúc này, tuổi Hợi tận hưởng cuộc sống viên mãn trong công việc và tiền bạc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh cuộc sống có khó khăn thế nào cũng vững vàng vượt qua. Đây là con giáp thông minh, tài giỏi, dễ thành công khi còn trẻ. Nhưng vận may sẽ khựng lại, khiến họ không có bứt phá mới.

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Một khi bước sang 2020, tuổi Thìn liền được quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

2019 không phải là năm thăng hoa với người tuổi Thìn. Nhưng một khi bước sang 2020, tuổi Thìn liền được quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng gặp may mắn. Họ có nhiều cơ hội thành công trong công việc, tiền bạc dồi dào hơn trước rất nhiều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, không ngừng nỗ lực. Ưu điểm của họ là siêng năng, không ngại vất vả khó khăn. Họ luôn xem trở ngại là thử thách, để có thêm kinh nghiệm.

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Tuổi Thân chuẩn bị gặp quý nhân phương xa, dẫn đường cho sự nghiệp và tài vận - Ảnh minh họa: Internet

2019, sự nghiệp của tuổi Thân không khởi sắc. Xem tử vi 2020, vận thế của họ hoàn toàn thay đổi. Tuổi Thân chuẩn bị gặp quý nhân phương xa, dẫn đường cho sự nghiệp và tài vận. Từ giữa năm, tuổi Thân chỉ cần cố gắng hết mình, cuộc sống ắt sang trang mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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