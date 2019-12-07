Biến động cuối năm: 2 con giáp chào tạm biệt vận xui, 1 con giáp chia tay với may mắn

Người tuổi Sửu luôn âm thầm cố gắng và kiên nhẫn. Họ có tài lãnh đạo, chiêu mộ người tài.

Tuổi Dậu sống tình cảm, nên được nhiều người giúp đỡ, quý nhân luôn xuất hiện kịp thời để gỡ rối khó khăn.

Theo tử vi 2019, thời gian cuối năm 2019 tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không như ý, thậm chí là khó khăn cùng cực. Nhưng tuổi Sửu là con giáp may mắn cuối năm. Chỉ cần bước qua mùng 10 tháng 12 là mọi vận xui đều tan biến, nhường đường cho may mắn trải lối. Từ đây, vận trình, phong độ của tuổi Sửu khó ai sánh bằng.

Chỉ cần bước qua mùng 8 tháng 12 thì tuổi Dậu dù vận đen có lớn thế nào cũng phải tiêu tan - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2019, tuổi Dậu gặp nhiều thử thách, đặc biệt là thời gian cuối năm. Nhưng chỉ cần bước qua mùng 8 tháng 12 thì vận đen có lớn thế nào cũng phải tiêu tan. Từ đây, tuổi Dậu nhất định phải nắm bắt cơ hội mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, họ được quý nhân giúp đỡ nên công việc rất thuận lợi.

Tuổi Mão: Tạm biệt may mắn, thu mình để cẩn trọng

Tuổi Mão dù bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường vững vàng. Họ giỏi giao tiếp nên dễ thành công trong nhiều lĩnh vực.

Dù vậy, thời gian qua là giai đoạn rực rỡ nhất trong năm của tuổi Mão. Đến tháng cuối năm này, tuổi Mão đành tạm biệt may mắn để thu mình cẩn trọng hơn trước tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, theo tử vi con giáp, từ mùng 5 tháng 12 này, tuổi Mão nên cẩn thận trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, theo tử vi con giáp, từ mùng 5 tháng 12 này, tuổi Mão nên cẩn thận trong mọi chuyện. Với kế hoạch làm việc hiện tại, họ nên hạn chế rủi ro, tập trung vào biện pháp an toàn. Trong công việc, cuộc sống hay tình cảm, tuổi Mão vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hành động.

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