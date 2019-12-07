Biến động cuối năm: 2 con giáp chào tạm biệt vận xui, 1 con giáp chia tay với may mắn

Tâm linh - Tử vi 07/12/2019 05:16

Theo tử vi con giáp, trong tháng 12 này, có 2 con giáp bước qua khỏi vận xui, đồng thời có 1 con giáp sắp chia tay với may mắn bấy lâu.

Cùng xem tử vi con giáp về tài vận cuối năm, 3 con giáp này vận trình đặc biệt biến động.

Tuổi Sửu: Bước qua mùng 10 tháng 12 là chào tạm biệt xui xẻo

Người tuổi Sửu luôn âm thầm cố gắng và kiên nhẫn. Họ có tài lãnh đạo, chiêu mộ người tài.

tu vi con giap 1
Vận trình, phong độ của tuổi Sửu khó ai sánh bằng sau mùng 10 tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2019, thời gian cuối năm 2019 tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không như ý, thậm chí là khó khăn cùng cực. Nhưng tuổi Sửu là con giáp may mắn cuối năm. Chỉ cần bước qua mùng 10 tháng 12 là mọi vận xui đều tan biến, nhường đường cho may mắn trải lối. Từ đây, vận trình, phong độ của tuổi Sửu khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu: Qua mùng 8 tháng 12 là đuổi ngay vận đen đeo bám

Tuổi Dậu sống tình cảm, nên được nhiều người giúp đỡ, quý nhân luôn xuất hiện kịp thời để gỡ rối khó khăn.

tu vi con giap 2
Chỉ cần bước qua mùng 8 tháng 12 thì tuổi Dậu dù vận đen có lớn thế nào cũng phải tiêu tan - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2019, tuổi Dậu gặp nhiều thử thách, đặc biệt là thời gian cuối năm. Nhưng chỉ cần bước qua mùng 8 tháng 12 thì vận đen có lớn thế nào cũng phải tiêu tan. Từ đây, tuổi Dậu nhất định phải nắm bắt cơ hội mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, họ được quý nhân giúp đỡ nên công việc rất thuận lợi.

Tuổi Mão: Tạm biệt may mắn, thu mình để cẩn trọng

Tuổi Mão dù bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường vững vàng. Họ giỏi giao tiếp nên dễ thành công trong nhiều lĩnh vực.

Dù vậy, thời gian qua là giai đoạn rực rỡ nhất trong năm của tuổi Mão. Đến tháng cuối năm này, tuổi Mão đành tạm biệt may mắn để thu mình cẩn trọng hơn trước tình huống bất ngờ.

tu vi con giap 3
Đặc biệt, theo tử vi con giáp, từ mùng 5 tháng 12 này, tuổi Mão nên cẩn thận trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, theo tử vi con giáp, từ mùng 5 tháng 12 này, tuổi Mão nên cẩn thận trong mọi chuyện. Với kế hoạch làm việc hiện tại, họ nên hạn chế rủi ro, tập trung vào biện pháp an toàn. Trong công việc, cuộc sống hay tình cảm, tuổi Mão vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hành động.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

2020 giàu hơn 2019, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

2020 giàu hơn 2019, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

Xem tử vi 2020, đây là 3 con giáp trong năm 2019 khổ tận cam lai, nếm mật nằm gai, chỉ đợi sang năm mới là được thần tài và quý nhân ưu ái mọi đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tài vận cuối năm con giáp may mắn con giáp xui rủi

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 31 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026