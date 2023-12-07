Tử vi thứ Sáu ngày 8/12, 3 con giáp được cát tinh vây quanh, tiền rủng rỉnh tự vào ví, ngồi mát ăn bát vàng, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Hợi có thể sẽ gặp chút thử thách trong công việc, tuy nhiên nếu vượt qua được trở ngại lần này sẽ rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm đáng quý và có nhiều bước tiến mới trong tương lai. Hãy coi đó như một cơ hội để rèn giũa bản lĩnh.

Về sức khỏe , tuổi Hợi cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn. Con giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn đến đâu cũng chớ nên bỏ bê cơ thể, sức khỏe một khi đã mất thì rất khó lấy lại được. Bản mệnh nên có chế độ tập luyện hàng ngày dù bận rộn tới cỡ nào.

Về phương diện tài lộc, tuổi Hợi cũng nên chú ý hơn tới chuyện chi tiêu của mình. Con giáp này cứ nghĩ thu nhập ổn định nên đã phung phí tùy hứng trong suốt thời gian vừa qua. Hãy tiết kiệm hết mức có thể vì trong tương lai còn nhiều việc phải dùng đến tiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong ngày mới 8/12. Bản mệnh được quý nhân phù trở, mở ra con đường mới để phát triển, tiền tài thịnh vượng. Sự nghiệp của tuổi Tuất ngày càng vượng phát. Bản mệnh phát huy hết năng lực, được cấp trên trọng dụng và đánh giá cao. Vận khí của con giáp này dồi dào nên chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể thu về khoản lời lớn. Quý nhân nâng đỡ tuổi Tuất trong tháng này nên nhiều cơ hội làm ăn tự tìm đến cửa.

Về chuyện tình cảm, tuổi Tuất đang có những ngày tháng hạnh phúc. Người độc thân có cơ hội gặp người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Người đã kết hôn có gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Lưu ý, tuổi Tuất nên đề phòng kẻ gian ác cố tình gây bất hòa, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân trong tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay chú ý thời gian, trễ công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang có nhiều thay đổi, bạn dành thời gian tìm hiểu công việc.

Tình cảm: Tình cảm dù cho cả hai có cãi nhau, bạn vẫn chủ động làm hoà.

Tài lộc: Luôn giữ tài lộc vững vàng, tiết kiệm chi tiêu.

Sức khoẻ: Nên học cách cải thiện sức khoẻ, thường suy nhược cơ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.