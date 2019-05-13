Tử vi thứ Hai ngày 13/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi mất tiền oan uổng, tuổi Thân bị thị phi vây quanh

Dù vậy, chuyện tình cảm không được như ý. Nguyên nhân từ bạn, bạn không thấy hài lòng về đối phương.

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Tý khá ổn định, chủ yếu là từ nguồn thu nhập chính. Bạn hoàn thành công việc khá tốt, có lẽ còn được một phần thưởng xứng đáng.

Chuyện tình đang đẹp của tuổi Sửu bị những mâu thuẫn phá vỡ. Nguyên nhân là vì cả hai ít trao đổi và chia sẻ với nhau.

Ngày mới, tuổi Sửu phải cẩn thận với các vấn đề liên quan đến tiền bạc, vì bạn có thể bị hao tài, mất tiền. Nếu không tỉnh táo, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không gặp vận may trong công việc vào hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần không gặp vận may trong công việc vào hôm nay. Bạn gặp vài khó khăn, cùng thị phi mà tiểu nhân cố tình hãm hại.

Tuổi Dần nên cẩn thận trong ăn nói, tránh bị lợi dụng. Bạn phải thật cẩn trọng vì đối phương luôn rình rập để tìm cơ hội cản trở bạn.

Tuổi Mão

Đây là ngày tam hợp nên tuổi Mão gặp nhiều may mắn, mọi chuyện hanh thông. Tình cảm của bạn cũng ổn định, gắn bó theo thời gian.

Sự nghiệp có bước tiến, bạn được cấp trên tin tưởng, có khả năng lãnh đạo tốt.

Tuổi Thìn

Ngày mới, người tuổi Thìn có nhiều vướng mắc trong chuyện tình cảm. Người ấy chưa hiểu hết những chuyện bạn đang gặp phải, bạn cũng có những lúc không biết phải làm thế nào.

Bù lại, công việc của bạn tốt hơn, hãy kiên trì theo đuổi.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có vẻ mệt mỏi vì chuyện tình cảm hay gia đạo có chút vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có vẻ mệt mỏi vì chuyện tình cảm hay gia đạo có chút vấn đề. Nhưng đừng quá tiêu cực, hãy kiên định tìm ra hướng giải quyết. Chắc chắn sẽ có cách khiến mọi chuyện ổn thỏa hơn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được quý nhân chở che, giúp đỡ trong ngày mới. Nhờ vậy, thu nhập của bạn dồi dào, thỏa sức tiêu xài.

Tuổi Ngọ có sự say mê trong công việc, bạn luôn làm hết sức không so đo thiệt hơn. Chính điều này giúp bạn càng tiến bộ và dễ thành công hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân lừa mất tiền bạc trong ngày này. Bạn đừng quá ngây thơ tin người, phải thật tỉnh táo nếu không muốn mất tiền oan uổng.

Tình duyên của bạn cũng không ổn định. Nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người, bạn cần kiên nhẫn giải quyết từng cái một.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều niềm vui nhỏ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có nhiều niềm vui nhỏ trong công việc. Tâm trạng khá tốt nên bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho người thân.

Dù vậy, bạn lại vướng phải thị phi tin đồn. Nhưng đừng quá lo lắng bất an, hãy kiên nhẫn một thời gian, mọi chuyện sẽ lại bình thường trở lại.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp hay người thân trong ngày này. Nhưng đây chỉ là chút trục trặc phải có với những mối quan hệ thân thiết, đừng suy nghĩ quá nặng nề.

Tuổi Dậu nên có kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh hàng tháng, để có khoản tiết kiệm phòng khi không may.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chú ý ăn nói trong ngày mới. Xung quanh bạn luôn có thị phi bao quanh, tốt nhất là phải bảo vệ mình trước.

Tài lộc trong ngày dồi dào, tình cảm cũng viên mãn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tự tin với những quyết định quan trọng của mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi tự tin với những quyết định quan trọng của mình trong công việc. Các vấn đề từng tồn đọng đều có thể giải quyết nhanh chóng.

Chuyện tình cảm ngày một hài hòa, cả hai tìm được niềm vui khi chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.