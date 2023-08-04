Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của 12 con giáp: Mão may mắn trúng số, Hợi thăng quan tiến chức, Mùi sự nghiệp hanh thông, Dần - Thìn gặp họa đen đủi, tiền bạc không cánh mà bay

Thực Thần cho thấy phương diện tài lộc của những người làm nghề tự do có bước phát triển tích cực. Bạn được trả công xứng đáng cho những gì mình đã bỏ ra. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của 12 con giáp nói, tuổi Tý nói riêng thấy rằng cục diện Tương Phá cảnh báo bản mệnh cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, làm việc gì cũng cần cân nhắc cho kỹ càng.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, tuổi Sửu có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động.

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Sửu, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của 12 con giáp, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Dần phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay tuổi Dần có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chiếu theo tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của 12 con giáp, tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Mão khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tài lộc của tuổi Mão hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 5/8/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Thứ Bảy này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Thìn nhé.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 có nói, tác động của Hình hại vô ơn nên hôm nay là một ngày khá vất vả với người tuổi Tỵ, công việc làm nhiều nhưng kết quả thu hoạch chẳng được bao nhiêu, công sức đổ sông đổ bể. Thậm chí, không những công sức bỏ ra không được ghi nhận, ngược lại bạn còn có thể bị lãnh đạo phê bình vì những sai sót trong thời gian trước đó.

Thiên Quan cho thấy có những hiểm họa khôn lường đang đến với người tuổi Tỵ. Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt hơn nếu không hầu hết các khó khăn trong ngày hôm nay đều xuất phát từ sự chểnh mảng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Bạn rất chăm, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng. Mặt tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, tuổi Ngọ kiếm được một khoản kha khá bỏ túi riêng cho mình. Con giáp này cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của tuổi Mùi cho hay, bản mệnh có cơ hội phát triển bản thân nhờ cục diện tam hội. Hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đóng góp của mình với cấp trên nhiều hơn cho công việc trong thời gian tới. Điều này không chỉ chứng minh khả năng của con giáp này và còn có thể được cất nhắc vị trí cao hơn.

Đường tài lộc tuổi Mùi có dấu hiệu chuyển biến tích cực, bản mệnh có thêm nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này có thể suy nghĩ đến chuyện đầu tư phát triển để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì cần phải suy tính kỹ càng.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Thân đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, tuổi Thân cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Có tài lộc, tuổi Thân có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 5/8/2023 của 12 con giáp có nói, người tuổi Dậu đang đi làm sẽ rất tự tin với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình song vẫn có lúc chần chừ, e dè. Hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Bù lại tài lộc khá dư dôi, thoải mái chi tiêu không phải lo lắng quá nhiều. Người buôn bán kinh doanh vô cùng hanh thông, suôn sẻ, lợi nhuận thu về trong ngày vượt ngoài mong đợi. Đây cũng chính là thành quả mà con giáp này xứng đáng nhận được sau những nỗ lực và công sức đã bỏ ra.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất có Thiên Quan nên dù là ngày nghỉ bạn vẫn phải cảnh giác với kẻ xấu rình rập. Làm ăn chân chính, cần cù nhưng số đen đủi toàn gặp những người không đâu, ghen ăn tức ở.

Đường tài lộc ngày thứ Bảy ngày 5/8/2023 của tuổi Tuất cũng không tốt lắm,có dấu hiệu hao tài. Có nhiều việc bạn gần như đã nắm chắc được trong tay thì lại xảy ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn, điều này khiến bạn mệt mỏi và chán nản.

Tuổi Hợi

Xem tử vi chính xác nhất 12 con giáp cho biết Chính Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Hợi mang tới tin vui về đường tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn đã làm rất tốt việc của mình, nhờ đó mà có được một khoản kha khá để dành.

Chính Ấn chính là thần Hộ Mệnh trong công việc hôm nay của người tuổi Hợi. Con giáp này có cơ hội thực hiện được những lý tưởng độc đáo và sáng tạo của mình trong công việc. Tuổi Hợi được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng làm việc tốt, lại cống hiến hết sức mình mà không quản ngại khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm