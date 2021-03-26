Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của 12 con giáp: Tý ‘có mới nới cũ’, Thìn gặp trở ngại lớn, Ngọ sớm ‘xây nhà lầu’

Theo tử vi 12 con giáp , nếu chủ động tham gia các buổi tụ họp bạn bè, người tuổi Tý ắt gặp được mối duyên lành. Công việc hôm nay của con giáp này hoàn thành nhanh chóng do có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được nguồn “hoa hồng” tương đối hậu hĩnh từ một đối tác làm ăn xa. Có thể nói họ thuộc hàng không ngại chi, chỉ cần hiệu quả công việc từ bạn ổn định.

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Hôm nay, người tuổi Sửu nên nhanh chóng và dứt khoát trong mọi quyết định để không bỏ lỡ cơ hội tốt ngay trước mắt. Đặc biệt, nếu quyết định chính xác, Sửu có thể kí kết được nhiều hợp đồng béo bở và mang tính chất hợp tác lâu dài.

Về vận trình tình duyên, người tuổi Tý cẩn thận có kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình hai bạn. Đặc biệt, Tý sẽ có nguy cơ “có mới nới cũ”, vì những cảm xúc nhất thời mà quên lãng người bên cạnh bạn bao lâu nay. Đây được xem như một thử thách trong mối quan hệ yêu đương của người tuổi Tý. Nếu bạn không sáng suốt và chung thủy, bạn sẽ phải lâm vào cảnh “lắm mối tối nằm không”.

Về sức khỏe, Sửu nên lưu tâm đến vấn đề thần kinh vì bạn làm việc quá tải sẽ dẫn đến những bệnh như đau đầu, tiền đình, căng thẳng đạt đến mức đỉnh điểm có thể đẩy bệnh tật của bạn đi xa hơn. Lúc này, nguồn tiền bạn làm ra chưa kịp dùng đến hưởng thụ đã phải mang đi chữa bệnh đấy!

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Dần

Công việc của người tuổi Dần bắt đầu khởi sắc, làm một thu ba bốn. Tuy nhiên, trong khi nguồn thu chính ổn định thì nguồn thu phụ sẽ bất ổn đôi chút. Thế nhưng nhìn chung vào thứ Bảy tuần này, vẫn là một ngày kinh doanh hồng phát, tiền vào như nước của người tuổi Dần.

Chuyện tình cảm không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Con giáp này cũng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của nửa kia. Đối phương luôn dành cho bạn sự yêu thương vô cùng, minh chứng cho tình yêu mặn nồng. Hôm nay, có thể người thương của Dần sẽ dành cho bạn một điều bất ngờ mà từ trước đến giờ, người ấy chưa bao giờ thực hiện. Phải nói rằng chính khoảnh khắc này sẽ giúp bạn quyết định có nên đi tiếp cùng đằng ấy hay không.

Công việc của người tuổi Dần bắt đầu khởi sắc, làm một thu ba bốn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Mão

Người tuổi Mão không nên sợ hãi trong công việc, bạn nên xông lên giành lấy cơ hội, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Đã rất nhiều lần Mão từ chối những cơ hội thăng quan tiến chức mà nguyên nhân xuất phát từ bản tính rụt rè, sợ trăm điều của bạn. Hãy nhớ rằng việc quyết tâm và luôn có ý chí cầu tiến khác với những con người mưu mô, bất chấp mọi thủ đoạn!

Ngoài ra, những chú mèo cũng nên có sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, hạn chế thức khuya. Việc bạn ngủ không đủ giấc có thể khiến Mão mắc những bệnh liên quan về máu, ví dụ như chảy máu cam thường xuyên nhưng không rõ nguyên nhân từ đâu. Về vấn đề này, Mão đã từng đi thăm khám nhiều nơi nhưng chưa có kết luận thỏa đáng. Vậy nên, bạn hãy bắt đầu chăm sóc bản thân từ những thói quen sinh hoạt tích cực nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn vô cùng bận rộn với công việc, cấp trên giao phó cho nhiều dự án mới. Đây là cơ hội có một không hai để con giáp nay khẳng định năng lực và nâng cao vị thế bản thân. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Thìn có thể sẽ gặp phải trục trặc lớn, khiến bản mệnh không biết nên xoay sở như thế nào. Lúc này, đừng ngại ngần nhớ đến những quý nhân. Hãy cứ nhờ đỡ họ đi, vì có lúc bạn cũng phải giúp lại họ.

Bên cạnh đó, Thìn thường xuyên tranh cãi với nửa kia mà lý do là xuất phát từ gia đình của cả hai bạn. Người tuổi Thìn khi yêu không nhận được sự ủng hộ từ người thân, vậy nên bạn thường xuyên không chia sẻ được chuyện yêu đương với người trong gia đình. Nhưng Thìn đừng lo nhé, thời gian sẽ chứng minh tình cảm chân thành, việc của cả hai bạn là hãy cố gắng gìn giữ mối quan hệ hiện tại nhé.

Thìn thường xuyên tranh cãi với nửa kia mà lý do là xuất phát từ gia đình của cả hai bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Tỵ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tỵ có thêm cơ hội học hỏi về đầu tư tài chính từ những người đi trước nên cơ hội tăng thêm thu nhập là rất lớn. Hôm nay, bản mệnh sẽ phát hiện ra nhiều bí mật trong công việc hoặc từ phía đối tác. Điều này là do bạn may mắn được quý nhân phù trợ mách bảo cho. Lời khuyên dành cho Tỵ là sau khi biết được sự thật, bạn hãy thật khôn khéo trong xử lý tình huống nhé.

Con giáp này cần lưu ý đến chuyện tình cảm, vì quá tập trung vào công việc mà lơ là nửa kia dẫn đến việc phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Đối với những người đã lập gia đình, việc cha mẹ hay cãi nhau sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái. Vì vậy, hai bạn nên lưu ý chia sẻ và giải quyết vấn đề văn minh hơn khi có con trẻ.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng trong công việc, tài vận đại vượng phát, làm gì cũng kiếm ra tiền, đầu tư thắng lớn. Cứ đà này một thời gian tới, Ngọ sẽ sớm xây nhà lầu, mở thêm chi nhánh công ty hoặc đủ vốn để kinh doanh thêm đấy.

Chuyện tình cảm của Ngọ ổn định. Hôm nay, người ấy sẽ ngỏ lời muốn dắt bạn về nhà ra mắt gia đình. Nếu bạn có ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân thì đừng từ chối nhé. Đồng thời, bạn cũng nên tính đến chuyện giới thiệu lại người ấy với gia đình mình đi là vừa. Phải nói rằng vận trình tình duyên của Ngọ vô cùng may mắn khi có người thân ủng hộ và người thương tâm lí.

Người tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng trong công việc, tài vận đại vượng phát, làm gì cũng kiếm ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Mùi

Người tuổi Mùi hôm nay phạm một sai lầm trong công việc. Con giáp này nên chịu trách nhiệm về vấn đề này để tiểu nhân không có "cửa" nói xấu, đặt điều. Dũng cảm đối mặt là cách giải quyết tốt nhất, từ đó giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

Về sức khỏe của Mùi, bạn nên uống nhiều nước trái cây hơn là những loại nước chứa nhiều phẩm màu hay có ga nhé. Bên cạnh đó, những bộ môn như yoga hay thiền cũng hỗ trợ tích cực cho sức khỏe những bản mệnh hay bận rộn như người tuổi Mùi. Hãy luôn nhớ rằng “sức khỏe là vàng”, phải có một thể trạng tốt thì mới mong thành công trong những việc khác.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Thân

Người tuổi Thân nên xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người, sẽ có lợi cho việc thăng tiến. Hôm nay, tài vận của con giáp này cũng tiến triển đi lên, tình hình đầu tư sáng sủa. Bên cạnh đó, Thân sẽ có cơ hội được kinh doanh mặt hàng mà mình thích bấy lâu nay. Thoạt đầu, mọi thứ có thể sẽ hơi thách thức bạn, thế nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn thì tên tuổi của bạn sẽ có chỗ đứng trên thương trường đấy.

Nửa kia của Thân là một người khá ghen tuông, đôi lúc hơi vô lý. Thế nhưng, hai bạn đã có với nhau khoảng thời gian yêu đương quá dài, lại còn là những người thân quen từ trước, thế nên cặp đôi luôn cố gắng nhường nhịn và chia sẻ cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay, hai bạn sẽ gặp một vấn đề hiểu lầm rất lớn, nếu không khéo léo giải quyết, có thể Thân phải chia tay mối tình sâu đậm này.

Hôm nay, tài vận của con giáp này cũng tiến triển đi lên, tình hình đầu tư sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Dậu

Theo tử vi hàng ngày, những người bạn tốt của Dậu sẽ đem lại cho bản mệnh những tin tức tài chính, đầu tư thu lời trong hôm nay. Cụ thể, có những quý nhân sẽ đồng ý hợp tác cùng Dậu mặc dù biết bạn đang trong quá trình kinh phí eo hẹp.

Chuyện tình cảm của Dậu nên tính đến hôn nhân càng sớm càng tốt. Tử vi 12 con giáp cho thấy khi kết hôn và sinh được con đầu lòng, cặp đôi sẽ ngày càng vượng phát, kinh doanh có của ăn của để. Đồng thời khi về chung một nhà, hai bạn cũng sẽ bớt cãi nhau nhiều hơn, mà thay vào đó là sự chung tay xây dựng tổ ấm của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Tuất

Tuất đang vướng phải rắc rối lớn đó là yêu phải người làm chung công ty. Nửa kia của Tuất đã nhiều lần khiến bạn “dở khóc dở cười” bởi những chuyện xảy ra nơi làm việc. Đôi khi, những chuyện giữa bạn và người ấy đã khiến sếp hiểu lầm là vì yêu đương nên công việc chểnh mảng, không tập trung nên hiệu quả sa sút.

Người tuổi Tuất nên quyết đoán, dứt khoát trong tình cảm, không nên dây dưa mà ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Lời khuyên dành cho Tuất đó là bạn phải thực sự lựa chọn lối sống liêm chính, không bênh vực người yêu thái quá. Chỉ cần bạn rạch ròi giữa tình cảm và công việc, tài vận của bạn sẽ có dấu hiệu khởi sắc ngay.

Người tuổi Tuất nên quyết đoán, dứt khoát trong tình cảm, không nên dây dưa mà ảnh hưởng đến công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/3/2021 của Hợi

Thứ Bảy này, vận trình công danh sự nghiệp của Hợi nhìn chung khá ổn định, không có điều gì quá nổi trội, cũng chẳng có tai ương nào ập đến. Nhưng đừng vì mọi thứ xung quanh quá bình thường mà Hợi để nó trôi nổi tùy ý nhé. Những chú heo không nên giữ mãi bản tính lười biếng, nhác làm mà vẫn muốn ăn.

Ngoài ra, người yêu Hợi tuy là một người mang nhiều tính cách trái ngược Hợi, tuy nhiên đây lại là minh chứng cho “quy luật bù trừ” trong tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc. Hai bạn hiểu điều khắc khẩu, biết chia sẻ, biết dung hòa, biết cách yêu… vậy nên Hợi và người thương mới có thể bên nhau lâu như vậy.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.