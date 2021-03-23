Đúng ngày mai thứ Tư 24/3/2021: 4 con giáp này được Thiên hoàng chiếu mệnh, một bước ‘ngã quỵ’ vào đống tiền rồi ‘bất tỉnh’ trong hạnh phúc

Theo tử vi ngày mới, 4 con giáp này có vận công danh sự nghiệp rực sáng, được Chính Tài phù trợ từ đầu đến cuối. Bởi vậy, bản mệnh làm việc gì cũng có đủ tinh thần và thể chất để một bước leo lên đỉnh vinh quang, tận hưởng mọi sự phú quý của cuộc đời này.
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Tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tý sẽ đạt được thành tích cao trong công việc. Đó chính là “quả ngọt” mà suốt thời gian qua bạn đã vô cùng nỗ lực. Song, những điều mà bạn đạt được hôm nay không chỉ mỗi bạn tạo ra, đó còn là sự giúp sức của một số người, vì thế đừng kiêu ngạo mà hãy dành lời cảm ơn chân thành đến họ nhé.
Những thành tích đáng nể trên sẽ mang lại cho Tý một mức lương mới, dĩ nhiên là cao hơn. Vì bản mệnh là người có tính tiết kiệm, lại luôn nghĩ đến vấn đề đầu tư sinh lời, vậy nên chiếc ví của những chú chuột ít khi bị vơi đi lắm. Cũng chính nhờ ý chí cầu tiến này mà Tý đã giúp gia đình mình vượt qua nhiều cơn “khủng hoảng kinh tế”.
Tuổi Sửu
Thứ Tư này, đường tài lộc của tuổi Sửu rất vượng phát, doanh thu tăng lên vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha. Bạn hãy tưởng tượng đường Chính Tài của Sửu thăng hoa đến nỗi Sửu có thể đầu tư liền mấy cái dự án cùng một lúc, “chấp” luôn cả việc sẽ bị lỗ chẳng hạn.
Song nhiều tiền quá thì cũng nên kín đáo một chút kẻo dễ mất mát hoặc hao tốn tài cửa bởi những pha đầu tư “vung tiền qua cửa sổ”. Ngoài ra, việc có của ăn của để cũng khiến Sửu bị nhiều người không thiện lành hay dòm ngó, có thể sẽ sinh mưu đồ. Vậy nên, người tuổi Sửu cần cẩn trọng trong những mối quan hệ xung quanh, đừng chia sẻ quá nhiều bí mật.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên công việc diễn tiến thuận lợi, sự nghiệp phát triển, có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt qua mọi khó khăn. Các mối quan hệ cũng trong trạng thái vui vẻ, hài hòa, mang đến tài lộc dồi dào. Điều này giúp Ngọ có thể lo cho gia đình và “tự thưởng” cho bản thân những điều mà trước đây Ngọ chẳng dám mơ đến.
Hôm nay rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng mới. Những người này có thể về sau sẽ trở thành tri kỉ của bản mệnh, có khả năng giúp đỡ nhau mỗi khi xảy ra vấn đề trục trặc trong cuộc sống.
Tuổi Tuất
Tuất là con giáp may mắn nhất về chuyện tiền bạc, bạn thường xuyên được Chính Tài phù trợ. Tuất hay nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Đặc biệt ở chỗ, những khoản tiền này có thể sẽ ập đến cùng một lúc, “vùi” Tuất trong hạnh phúc khôn nguôi.
Bên cạnh đó, bạn còn có người thân ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ gửi đồ đạc và cả tiền bạc về Việt Nam cho Tuất. Bởi thế, cuộc sống của con giáp này đâu mấy khó khăn. Thế nhưng nếu không cần thiết phải tiêu xài, Tuất có thể cất “ống heo” bớt một khoản để phòng ngừa những lúc “sa cơ thất thế” nhé.
(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.