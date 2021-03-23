Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tý sẽ đạt được thành tích cao trong công việc. Đó chính là “quả ngọt” mà suốt thời gian qua bạn đã vô cùng nỗ lực. Song, những điều mà bạn đạt được hôm nay không chỉ mỗi bạn tạo ra, đó còn là sự giúp sức của một số người, vì thế đừng kiêu ngạo mà hãy dành lời cảm ơn chân thành đến họ nhé.

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Thứ Tư này, đường tài lộc của tuổi Sửu rất vượng phát, doanh thu tăng lên vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha. Song nhiều tiền quá thì cũng nên kín đáo một chút kẻo dễ mất mát hoặc hao tốn tài cửa bởi những pha đầu tư “vung tiền qua cửa sổ”.

Vận trình tình cảm cho thấy con giáp Tý sẽ ngày càng hòa hợp và thoải mái với nửa kia của mình hơn. Thời gian bên nhau khiến cho cặp đôi dần dần hiểu được đối phương nhiều hơn. Bởi thế, tần suất mâu thuẫn cũng ít đi trông thấy. Thế nhưng, lời khuyên dành cho Tý là đừng thoải mái quá trong chuyện yêu đương, hãy biết “cợt nhả” một chút để luôn làm mới tình yêu và gây được hứng thú cho người yêu nhé.

Để có cuộc sống lành mạnh, tuổi Sửu hãy thử tạo ra những điều mới mẻ cho mình như học một lớp năng khiếu nào đó, tham gia các hội nhóm, hoạt động công đồng… vừa để cơ thể được thư giãn, vừa giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đặc biệt, Sửu nên để tâm nhiều hơn đến việc ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ nhé, vì con giáp này rất dễ mắc những bệnh về đường ruột.

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Dần

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dần sẽ có vận may trong công việc, sự nghiệp, địa vị. Bạn là người thông minh, tài giỏi, dù không ham mê danh lợi nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến, khiến bản mệnh chẳng thể từ chối.

Tuy nhiên hôm nay, tâm trạng bất an sẽ khiến bạn dễ nóng nảy, cáu kỉnh. Tuổi Dần cần bình tâm lại, đừng để cảm xúc đẩy mình đi quá xa, gây ra những hành động làm mất lòng người xung quanh.

Những bản mệnh đang áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt có thể gặp tình trạng đau đầu thường xuyên. Đây là do cơ thể bị thiếu hụt chất, giảm đường huyết, do đó trước khi muốn mình trở nên đẹp hơn vẫn phải ưu tiên ăn đủ chất.

Tuổi Dần sẽ có vận may trong công việc, sự nghiệp, địa vị - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Mão

Tử vi thứ Tư 24/3/2021 cho thấy tuổi Mão tự tin trong mọi việc từ tình cảm cho tới công việc. Khả năng quyết đoán của bạn cũng mạnh mẽ hơn, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào trực giác của mình vì đó là những gì bạn đã từng trải qua và đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Mão cần lưu tâm nhiều hơn đến việc cân bằng giữa “con tim” và “lý trí” để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất!

Nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như nổi mụn, nóng người nhiều hơn thì tuổi Mão nên xem lại chế độ ăn uống của mình nhé. Cần hạn chế những thức ăn chế biến sẵn, thay vào đó, bạn nên ăn nhiều rau cùng chất béo lành mạnh sẽ tốt hơn cho cơ thể. Nếu có thời gian, Mão cũng đừng quên việc rèn luyện thể dục thể thao, sẽ giúp cải thiện những bệnh vặt của bạn tốt lắm đấy!

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Thìn

Giữa tuần, các mối quan hệ của người tuổi Thìn có thể xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên, cấp dưới hoặc đồng nghiệp… Bạn làm việc chắc chắn, quyết đoán nhưng lại bị cho là ít hòa nhập, tự cô lập mình. Vì thế tuổi Thìn nên dành thời gian để tìm hiểu, trò chuyện với mọi người nhiều hơn.

Tính cách đó cũng được Thìn áp dụng trong tình yêu nên đôi khi hai bạn hay xảy ra mâu thuẫn mà xuất phát từ những nguyên nhân chẳng đáng. Thìn hay quyết đoán đến mức bảo thủ, khăng khăng ý kiến của mình luôn chính xác mà chẳng hề lắng nghe đối phương chia sẻ. Hãy ghi nhớ rằng, dù người ấy có yêu thương bạn nhiều đến cỡ nào nhưng “tức nước vỡ bờ”, rồi sẽ có một ngày bạn mất đi người thương mình chỉ vì đôi nét kém duyên của bản thân đấy.

Thìn hay quyết đoán đến mức bảo thủ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Tỵ

Hôm nay, Tỵ có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do bản chất không tập trung. Không những thế bạn còn có thể mang điều tiếng xấu, bị tiểu nhân quấy phá. Nguyên nhân một phần là do bạn quá hiếu thắng và xem thường người khác.

Để có một đời sống cảm xúc khỏe mạnh, người tuổi Tỵ hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn bằng cách sử dụng nhiều đồ ăn thực vật hơn so với động vật. Bên cạnh đó, Tỵ cũng cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lí. Mặc dù phải thừa nhận con giáp này là một người cực kì chăm chỉ, có ý chí cầu tiến không ngừng, nhưng việc vùi đầu vào công việc bất chấp có thể khiến bạn lãng quên đi những điều tuyệt vời xung quanh đấy, mà nhất là sức khỏe của bạn thậm chí còn bị đe dọa.

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên công việc diễn tiến thuận lợi, sự nghiệp phát triển, có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt qua mọi khó khăn. Các mối quan hệ cũng trong trạng thái vui vẻ, hài hòa, mang đến tài lộc dồi dào. Hôm nay rất thích hợp để tuổi Ngọ ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng mới. Những người này có thể về sau sẽ trở thành tri kỉ của bản mệnh, có khả năng giúp đỡ nhau mỗi khi có vấn đề trục trặc trong cuộc sống.

Không những thế, Ngọ còn nhận được tin vui tình cảm trong thứ Tư này. Người yêu bạn sẽ tạo cho người tuổi Ngọ một bất ngờ nho nhỏ nhưng lại mang niềm hạnh phúc to to. Nhờ vào dịp này, cặp đôi sẽ có cơ hội hâm nóng tình cảm, nói ra nhiều điều bấy lâu nay chưa thể giãi bày, từ đó đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Ngọ còn nhận được tin vui tình cảm trong thứ Tư này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Mùi

Tử vi ngày mới cho biết, Mùi có công việc diễn ra suôn sẻ, như ý, dù có khá là nhiều việc nhưng bản mệnh hoàn toàn tập trung nên giải quyết từng việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ vậy tinh thần trách nhiệm của bạn cũng được đánh giá cao. Những hợp đồng cũng được giao cho Mùi nhiều hơn, từ đó Mùi có nguồn thu ổn định hơn so với trước.

Tuy nhiên con giáp này dễ gặp tai nạn bất ngờ, bị người khác chơi xấu sau lưng… khiến bản thân bị lao đao, mất kiểm soát. Đừng sợ hãi mà chùn bước, tuổi Mùi hãy làm những việc mà ít người làm được đó là tự mình đứng lên vượt qua khó khăn.

Bạn và người ấy đều có thói quen và cách giải quyết công việc khác nhau, đó cũng là lý do gây ra mâu thuẫn của cặp đôi. Song đó là điều hết sức bình thường vì cá tính mỗi người khác nhau, điều bạn cần lưu tâm đó là hãy hạ cái tôi xuống và cố gắng chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Thân

Hôm nay, Thân vui vì nhận được một khoản tiền từ phía nhà đầu tư mà bấy lâu nay con giáp này cất công thuyết phục. Không những đồng ý hợp tác với bạn, họ còn gửi gắm một số tiền kha khá, đủ để bạn làm vốn cho dự án sắp tới.

Ngày tương xung trở nên nóng nảy, Thân có thể thiếu kiểm soát bản thân gây là những lời nói ngạo mạn, thất lễ với gia đình hoặc người lớn hơn nói chung. Nếu đã lỡ nói ra điều không hay, hãy thể hiện thái độ hối lỗi, đừng cố chứng minh mình đúng mà nên kiềm chế bản thân, lúc này đúng sai không quan trọng nữa.

Nếu cần giúp đỡ, đừng ngại nhờ vả, mọi hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất trong lúc này đều rất cần thiết vì bạn không đủ kiến thức cũng như thời gian để giải quyết tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Huống gì quanh Thân luôn có quý nhân phù trợ, bởi vậy họ không để bạn cô đơn đâu nhé!

Thân có thể thiếu kiểm soát bản thân gây là những lời nói ngạo mạn, thất lễ với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu có lộc trong hôm nay, từ lộc được cho đến lộc từ việc đầu tư sinh lãi. Bạn luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người nên có được nhiều sự yêu mến, đánh giá cao, việc này rất tốt cho công việc cũng như cuộc sống của bạn.

Nếu trong lòng có điều gì đó không vui, hãy thể hiện tất cả ra, ngay cả khi đối phương bị tổn thương, chán nản hay thất vọng… bạn cũng đừng giữ kín một mình, điều đó không tốt cho thể chất và tâm trạng của bạn. Ngoài ra, Dậu nên dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, nghe nhạc… những thú vui tao nhã này giúp Dậu có thể thư giãn tuyệt vời sau khoảng thời gian “dán” mắt vào màn hình.

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Tuất

Tuất là con giáp may mắn nhất về chuyện tiền bạc, bạn thường xuyên được Chính Tài phù trợ. Tuất hay nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Bên cạnh đó, bạn còn có người thân ở nước ngoài, lâu lâu gửi đồ đạc và cả tiền bạc về Việt Nam cho Tuất. Bởi thế, cuộc sống của con giáp này đâu mấy khó khăn.

Con người không ai là hoàn hảo cả, vì thế bạn cũng không thể cùng lúc làm được nhiều việc xuất sắc. Nếu cần hãy sẵn sàng nói “Không” để giảm bớt căng thẳng, áp lực không đáng có, từ đó tập trung cho mục tiêu lớn của đời mình. Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng sự từ chối quá nhiều lần, điều đó dĩ nhiên không hay. Nói chung, Tuất cần cân nhắc vấn đề mình gặp phải có nên nhận về giải quyết hay lẳng lặng cho qua.

Tuất là con giáp may mắn nhất về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/3/2021 của Hợi

Theo tử vi hàng ngày, Hợi có lục hợp nâng đỡ nên vận trình tình cảm tốt đẹp. Trong nhà gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm, thấu hiểu nhau, ai cũng có ý thức chăm lo cho gia đình nên dù có mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được hóa giải.

Chính tài vượng phát giúp đường tài lộc có nhiều tin vui, tài vận, tiền bạc dồi dào. Người xưa có câu “năng nhặt chặt bị”, vậy nên đừng xem thường những khoản tiền nhỏ, hãy tiết kiệm số tiền này, rồi sẽ đến một lúc bạn cần đến những đồng tiền đấy.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.