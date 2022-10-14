Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân có Thiên Tài nâng đỡ, phát tài nhanh chóng, Mùi tình cảm u sầu, tài lộc eo hẹp

Xem tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hợp phù trợ mà người tuổi Tý có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời, đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, Kiếp Tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của hững chú Chuột nhắc nhở con giáp này trong thứ Bảy ngày 15/10/2022 cần hạn chế mua sắm chi tiêu. Chỉ những thứ gì thực sự cần thiết thay vì cứ mua bán theo ý muốn kẻo tiền bạc thất thoát nhanh lắm đấy.

Chuyện tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Thứ Bảy ngày 15/10/2022, nhờ có Tam Hợp phù trợ mà người tuổi Tý có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Sửu

Vận trình tình cảm thăng hoa. Con giáp này luôn thoải mái sống là chính mình, không cần phải che giấu bất cứ cảm xúc nào của mình trước người ấy. Bản mệnh cũng không cần phải gồng mình thể hiện bản thân mạnh mẽ như trước.

Công việc của tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 15/10/2022 diễn ra không mấy dễ dàng. Tinh thần uể oải và mất tập trung dễ khiến con giáp này đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc. Nếu bản mệnh không khắc phục sớm e rằng sẽ ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Vận trình tài lộc có chút biến động. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý thì bản mệnh còn nên học cách tiết kiệm. Bạn cũng đừng để sa đọa những thực phẩm đồ ăn nhanh khiến bạn tăng cân không kiểm soát.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 cho biết Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình.

Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia. Hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Mão

Thứ Bảy ngày 15/10/2022 công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Song bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn.

Thứ Bảy ngày 15/10/2022 là ngày không thích hợp để làm những công việc như xuất hành, động thổ. Vì vậy, nếu như bạn có ý định thực hiện những công việc trên thì nên lùi lịch lại chờ đợi một dịp khác thích hợp hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Thìn

Tử vi ngày 15/10/2022 của 12 con giáp thấy rằng, do có Nhị Hợp đem lại tác động tích cực, người tuổi Thìn trở thành con giáp nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh. Quan sát thái độ của mọi người, bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp để chinh phục lòng người.

Trong thứ Bảy ngày 15/10/2022, bạn có thể nhận được lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, không lý nào bạn lại chịu đầu hàng trước thử thách cả. Bạn hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng chẳng hề đơn độc.

Bản mệnh ít khi xảy ra tranh cãi hoặc mâu thuẫn với nửa kia, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên sâu sắc và thấu hiểu hơn. Hai người là điểm tựa vững chắc của nhau trong cuộc sống.

Trong thứ Bảy ngày 15/10/2022, Thìn có thể nhận được lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày nói rằng trong thứ Bảy ngày 15/10/2022, tất cả thành công đều phải dựa vào sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân tuổi Tỵ. Bạn đang sở hữu một nguồn sức mạnh tiềm ẩn, chỉ cần cố gắng kích hoạt nó ra mà thôi.

Vận tài lộc dự báo bạn là người coi trọng danh tiếng và địa vị, coi trọng chữ tín nên sẽ sử dụng bối cảnh này để vay tiền người khác. Hoặc đơn giản là lợi dụng đối phương để phục vụ công việc của mình.

Đáng buồn, dù xã giao thuận lợi nhưng Hỏa khắc Kim lại cho thấy gia đình bản mệnh đang xảy ra vấn đề. Vợ chồng bạn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì ai cũng cứng đầu cứng cổ, không chịu nhường nhịn nhau. Thực chất, vợ chồng thì không nên so đo thiệt hơn như vậy.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, Chính Tài mang là tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc trong thứ Bảy ngày 15/10/2022 chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định chứ không hoàn toàn là may mắn, vì thế, bạn nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa những chú Ngựa với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé.

Về sức khỏe, bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Mùi

Vận trình tình cảm có chút u sầu. Tuổi Mùi lẫn nửa kia nên giữ khoảng cách an toàn với người khác giới, tránh để đối phương hiểu lầm vì những chuyện không đáng. Bên cạnh đó, để giữ gìn tình cảm gia đình thì đừng quên việc chia sẻ thường xuyên cũng không kém phần quan trọng.

Công việc của tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 15/10/2022 diễn ra không dễ dàng. Trong ngày xuất hiện điềm báo có xích mích, xung đột lợi ích với đồng nghiệp. Con giáp này còn có khả năng bị lợi ích che mờ mắt mà vi phạm pháp luật. Do đó, khuyên bản mệnh nên suy nghĩ chín chắn trước những quyết định quan trọng.

Vận trình tài lộc eo hẹp. Chất lượng cuộc sống chẳng những không được cải thiện mà còn trở nên chật vật hơn, bản mệnh nên xem lại cách quản lý chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Thân

Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Thân có cơ hội phát tài một cách bất ngờ trong thứ Bảy ngày 15/10/2022. Có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, hãy chỉ coi đó là một khoản tiền khích lệ chứ đừng nên phụ thuộc vào đó. Hơn nữa, nếu quá phụ thuộc vào một việc nào đó, bạn sẽ trở nên trì trệ, thiếu ý chí phấn đấu.

Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Thân có cơ hội phát tài một cách bất ngờ trong thứ Bảy ngày 15/10/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Dậu

Thiên Quan cho thấy thứ Bảy ngày 15/10/2022 không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi Dậu. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bạn mà thôi.

Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe.

Người tuổi Dậu cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm trong thứ Bảy ngày 15/10/2022. Cục diện Tỷ Kiên tác động mạnh khiến bạn không muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình với ai cả. Điều này khiến bản mệnh luôn cảm thấy buồn bã, cô độc, thậm chí là tự ti, cho dù bạn đã tìm được nửa kia cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Tuất

Công việc trong thứ Bảy ngày 15/10/2022 của bạn sẽ có chút thành công nho nhỏ như đạt được thành tích hay đủ doanh thu. Tuy nhiên quan hệ xã giao lại không tốt lắm, do bạn quá tự cao về những gì đã đạt được và có thể lên mặt với người khác. Tử vi khuyên tuổi Tuất nên hạn chế tính cách này.

Người tuổi Tuất làm việc với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình. Bản thân thì tự tin có khả năng điều chỉnh vận tài chính khá tốt. Nhưng nhớ khi cực vượng thì không được thể hiện cái tôi quá cao, kiêu ngạo mà đánh mất mình. Điều này sẽ không có lợi cho vận tài lộc của bạn.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/10/2022 của tuổi Hợi

Tương Hại đem tới kẻ tiểu nhân ném đã giấu tay, khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối diện có tồi tệ thế nào đi nữa, bạn cũng cần nhắc nhở bản thân mình chớ nên hành xử quá nóng nảy.

Trong công việc, trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn nên trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp nhiều hơn chứ không nên tự động làm mọi việc theo ý mình. Đôi khi, phát huy trí tuệ của tập thể sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề đa chiều và chính xác hơn.

Nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần có một không hai của bạn. Chỉ cần tâm sự với người ấy, bạn đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho dù đối phương không thể trực tiếp giúp đỡ bạn nhưng vẫn có thể giúp bạn tìm ra hướng đi mới, không đâm đầu vào ngõ cụt.

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