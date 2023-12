Tử vi thứ Ba 20/12/2022 của 12 con giáp: Dần - Tuất ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và hanh thông. Không có nhiều vấn đề phát sinh trong công việc hiện tại nên bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi bước tiến của con giáp này luôn nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, nhất là gia đình. Do đó, nguồn thu nhập mà bản mệnh có được từ công việc chính lẫn công việc phụ đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vô cùng hòa thuận vui vẻ. Tuổi Ngọ và nửa kia đang trải qua những giây phút ngọt ngào và lãng mạn cùng nhau. Tuy nhiên, muốn giữ mối quan hệ được bền lâu thì cần có thời gian và sự nỗ lực của cả hai phía.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở. Sự nhẹ dạ cả tin khiến cho người tuổi này không thể lường trước được những hậu quả mà kẻ tiểu nhân mang đến cho mình. Hãy tìm đến những người đồng nghiệp xung quanh hỗ trợ mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Con giáp này còn bị người khác cướp mất cơ hội kiếm tiền trong tầm tay dẫn đến nguồn tài chính cũng bị ảnh hưởng, giảm xuống.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không như mình mong muốn. Bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh gây ra tổn thương cho đối phương. Nếu không chịu thay đổi, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy khó duy trì được lâu dài.

Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày 20/12 sẽ diễn ra không mấy dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này gặp phải sai sót không đáng có trong quá trình làm việc do bản thân đánh mất sự tập trung cao độ trong ngày này. Tuy rằng khối lượng công việc nhiều khiến người tuổi này đôi khi gặp phải cảm giác mệt mỏi, uể oải. Thế nhưng, bản mệnh rất nhanh khôi phục, chấn chỉnh lại tinh thần và đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong công việc.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập của con giáp này gặp vấn đề nhỏ do có khoản chi phí phát sinh bất ngờ trong ngày này. Ngoài ra, tình cảm không được khả quan cho lắm. Những hành động vô tư của bạn vô tình tạo cho đối phương cảm giác khó chịu, ngột ngạt.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi trong ngày 20/12 này. Người tuổi này là người khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Do đó, ở môi trường làm việc, bản mệnh gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp khiến cho không khí nơi đây cũng khá ngột ngạt, căng thẳng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có sự hòa hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cả hai tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên tốt đẹp, suôn sẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Người tuổi này khá nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kiếm tiền trước mắt, từ đó giúp nâng cao nguồn tài chính của bản thân. Tuy mọi việc đều diễn ra một cách tốt đẹp nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan, lơ là.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người mơ ước. Người độc thân tìm thấy được tình yêu mới thông qua lời giới thiệu của người quen.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp không ngừng nỗ lực để rèn luyện tài năng và hoàn thiện chính mình, không có gian khó hay sóng gió nào có thể cản được bước chân của bạn. Nhờ Thần Tài tương trợ, thu nhập chính của con giáp may mắn này được cải thiện đáng kể sau ngày mai. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng thăng hoa, nở rộ trong thời gian này. Con giáp này không thể tin rằng mối quan hệ tình cảm giữa mình và người ấy có thể tiến triển nhanh chóng đến như vậy.

Người tuổi Mùi là con giáp không ngừng nỗ lực để rèn luyện tài năng và hoàn thiện chính mình, không có gian khó hay sóng gió nào có thể cản được bước chân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này có thể gặp nhiều thử thách trong ngày này do chịu ảnh hưởng của hung tinh tương xung. Trường hợp mắc phải sai sót khi làm việc bản mệnh hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách giải quyết chớ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Vận trình tình cảm gặp một chút vấn đề. Các cặp đôi đang hẹn hò yêu đương gặp phải mâu thuẫn, hiểu lầm trong cuộc sống. Nếu cả hai hạ cái tôi của mình xuống thì mối quan hệ này mới có thể duy trì được dài lâu. Tình cảm giữa bạn và nửa kia không được như ý, nếu đã hết duyên thì bạn cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp trong ngày hôm nay, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Ngoài ra, đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó do có sự giúp sức của cục diện Tam Hợp. Cùng với đó, những dự án hiện tại mà bản mệnh đang thực hiện cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao do có sự xuất hiện của Thực Thần, do đó hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền để nâng cao nguồn tài chính của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Con giáp này thu về lợi nhuận tương đối cao trong công việc kinh doanh, làm ăn của mình nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp bạn thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn.

Về tình cảm tươi đẹp, người độc thân có khả năng tìm thấy nửa kia của đời mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Tử vi ngày mới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm trong lòng với người mình cảm mến. Cuộc sống gia đình luôn được ấm êm nhờ sự bao dung, thấu hiểu của người trong cuộc.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.