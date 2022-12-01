Tử vi ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), THIÊN PHÚC RÓT LỘC, 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, gom vàng tụ bạc, tiền tài tấn phát

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 06:43

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), 3 con giáp này thoát cảnh túng thiếu, gom vàng tụ bạc, tiền tài tấn phát.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường đem lại ấn tượng thông minh, trung thực, đặc biệt dễ dàng đạt được sự tôn trọng và công nhận của lãnh đạo. Trong thời gian tới, tuổi Hợi có sao Thái Dương chiếu mệnh, có hi vọng thoát khỏi vận thế tháng trước.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), THIÊN PHÚC RÓT LỘC, 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, gom vàng tụ bạc, tiền tài tấn phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thấu hiểu sâu sắc thuật dùng người, tăng cường khả năng quản lý tài chính nên mọi cơ hội không thể thoát khỏi tay họ, tiền bạc không ngừng vào túi, tích luỹ dày thêm. Nhân duyên theo đó cũng tốt hơn, nhiều cơ hội tiếp cận với người mình để ý.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), nếu có thể chịu đựng được những khó khăn vất vả thì khi thời tới, tuổi Hợi sẽ trổ rõ tài năng, khôi phục lại tự tin, cộng thêm vận thế tăng mạnh, được quý nhân giúp đỡ, dù có kẻ muốn gài bẫy thì vẫn giải quyết được mọi thứ êm đẹp, tỏa sáng nơi công sở. Bên cạnh đó, vận đào hoa cũng rất vượng, người độc thân có cơ hội gặp được người mình yêu thích, còn những người đã có ý định kết hôn và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai thì mọi thứ suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Hầu hết những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu đều mang tính cách hiền lành, thích dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ đặc biệt cẩn trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn, tinh thần trách nhiệm cao và giữ trọn chữ tín. Điều này khiến người tuổi Sửu trở thành một người bạn làm ăn hữu hảo, có thể tin tưởng được.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), THIÊN PHÚC RÓT LỘC, 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, gom vàng tụ bạc, tiền tài tấn phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), người tuổi Sửu có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 2/12/2022, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi con giáp tháng 12 này cho thấy tuổi Thìn nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Trong nửa cuối tháng, các bạn tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (2/12/2022), THIÊN PHÚC RÓT LỘC, 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, gom vàng tụ bạc, tiền tài tấn phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Thìn đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Còn đối với các bạn tuổi Thìn đã kết hôn đây là một tháng thật êm đềm, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 2/12/2022, SAO TỐT CHIẾU MỆNH, 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc lộc ngập tràn, sếp yêu, đồng nghiệp mến, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, ung dung hưởng tài lộc phú quý

Tử vi ngày 2/12/2022, SAO TỐT CHIẾU MỆNH, 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc lộc ngập tràn, sếp yêu, đồng nghiệp mến, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, ung dung hưởng tài lộc phú quý

Tử vi dự báo ngày 2/12/2022, 3 con giáp này phúc lộc ngập tràn, sếp yêu, đồng nghiệp mến, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, ung dung hưởng tài lộc phú quý

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