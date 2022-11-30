Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Họ nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi họ hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Người tuổi Thìn làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Thìn trong tháng này cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (1/12/2022), con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, những người tuổi Tý luôn có được sự mềm mỏng và khéo léo khó ai sánh bằng, và chính sức mạnh mềm này sẽ giúp bản mệnh đi qua những sóng gió của cuộc đời một cách suôn sẻ, thuận lợi, thu về những thành tựu rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (1/12/2022)là giai đoạn nước rút may mắn nhất còn lại trong năm của tuổi Tý, nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, bản mệnh sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Với sự chăm chỉ, thu vén cùng bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, trong thời gian này nhiều người tuổi Tý sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ cần bản mệnh cố gắng, nỗ lực hết sức mình thì thành công luôn là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Tuổi Dần luôn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc.

Tử vi ngày 1/12/2022, nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn khách hàng mới, tiềm năng vượt trội, tiền về tay không ngớt. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ.

Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.