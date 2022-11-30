Tử vi dự báo ngày 2/12/2022, là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý.

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình.

Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín.

Bản tính sinh ra có tinh thần trách nhiệm công việc cao, cùng đó là ý chí kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu bằng quyết tâm cao độ.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 2/12/2022, người tuổi Mùi tài lộc vượng phát, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Con giáp xứng đáng chạm tới thành công vì đã luôn cố gắng không ngừng. Những người làm kinh doanh tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc khởi sắc, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Con giáp may mắn này sự nghiệp hanh thông, tài lộc dư dả thoải mái chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai. Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 2/12/2022, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của quý nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được quý nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, thành công là tất yếu.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.