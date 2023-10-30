Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 31/10/2023, tuổi Tý dễ gặp phải mâu thuẫn với cấp trên. Có thể do bị chèn ép liên tục nên bản mệnh quyết định vùng lên phản kháng và đòi quyền lợi cho mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cân nhắc hành động sao cho hợp lý. Còn nếu chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời thôi thì rất dễ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà không đem lại bất cứ tác động tích cực nào.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 12 con giáp là người trời sinh có mệnh phú quý. Họ luôn có khát khao về sự nghiệp rất lớn, cũng biết cách tạo ra những mục tiêu mới của riêng mình, nỗ lực vì những mục tiêu đó. Cộng thêm tuổi Thìn thường xuyên có phúc khí từ người thân, bạn bè, có thể nói trong cuộc đời tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp được đại tài, tiểu tài không ngừng.

Đại đa số người tuổi Thìn khi kiếm được tiền đều rất ham, muốn kiếm thêm nữa, vì vậy tiền tài không ngừng thăng tiến. Nếu gặp được thời cơ tốt, họ dễ dàng một đêm chuyển mình, trở thành người giàu sang, phú quý, sống cuộc sống sung sướng, hưởng lạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay thường suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn thường xuyên chịu đựng áp lực bởi cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm không còn như trước, bạn thường hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Tài lộc: Nguồn tài lộc.

Sức khoẻ: Luôn giữ vững sức khoẻ, cố gắng tái tạo năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.