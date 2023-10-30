Đúng hai ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp tiền vào như nước, thăng tiến vượt bậc, làm chơi ăn thật, may mắn giàu có hơn người

Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, những người tuổi Sửu hôm nay bạn đang cố chịu đựng những tổn thương.

Tình cảm: Tình cảm với bạn đã có nhiều thay đổi, nhưng lại không thể tự mình giải quyết hết, chịu đựng.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đã có nhiều cố gắng cho bản thân, bạn đang tìm cách chọn lựa phương pháp làm việc hiệu qủa nhất.

Tài lộc: Sức mạnh tiềm lực kinh tế có sẵn giúp bạn có thêm nguồn tài chính lớn.

Sức khoẻ: Bạn đang vào chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, công việc của người tuổi Tý sẽ được cải thiện khá rõ rệt. Nhờ Chính Quan nâng đỡ, khó khăn sớm được giải quyết. Hơn nữa, con giáp này còn biến thách thức thành cơ hội để gặt hái thành công, nhờ vậy đường công danh, quan lộc sáng ngời.

Bên cạnh đó, Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp may mắn này. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể hai người cùng trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.

Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.