Đúng hai ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp tiền vào như nước, thăng tiến vượt bậc, làm chơi ăn thật, may mắn giàu có hơn người

Đúng hai ngày 1/11 và 2/11/2023, 3 con giáp sau biết tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để gặt hái thành công, tài lộc do vậy cũng khởi sắc hơn người.
- Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ mang đến may mắn, tài lộc và phú quý
- Sau 16h30 hôm nay 30/10, THẦN PHẬT ĐỘ TRÌ top 3 con giáp 90% cơ hội trúng số độc đắc, lộc ào vào cửa trước - tiền ào vào cửa sau, nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ
Tuổi Sửu
Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, những người tuổi Sửu hôm nay bạn đang cố chịu đựng những tổn thương.
Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đã có nhiều cố gắng cho bản thân, bạn đang tìm cách chọn lựa phương pháp làm việc hiệu qủa nhất.
Tình cảm: Tình cảm với bạn đã có nhiều thay đổi, nhưng lại không thể tự mình giải quyết hết, chịu đựng.
Tài lộc: Sức mạnh tiềm lực kinh tế có sẵn giúp bạn có thêm nguồn tài chính lớn.
Sức khoẻ: Bạn đang vào chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.
Tuổi Tý
Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, công việc của người tuổi Tý sẽ được cải thiện khá rõ rệt. Nhờ Chính Quan nâng đỡ, khó khăn sớm được giải quyết. Hơn nữa, con giáp này còn biến thách thức thành cơ hội để gặt hái thành công, nhờ vậy đường công danh, quan lộc sáng ngời.
Bên cạnh đó, Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp may mắn này. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể hai người cùng trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp.
Tuổi Thìn
Đúng hai ngày 1/11 và 2/11, tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.
Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.
Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Quý nhân phù trợ: Tý, Thân
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.